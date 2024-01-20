玩火！ 中國新冠狀病毒 實驗鼠死亡率百分百
〔編譯周虹汶／綜合報導〕疑似席捲全球長達三年的武漢肺炎大流行疫源，中國科學團隊本月竟又發表新的冠狀病毒「致命」研究，宣告轉殖人類基因的實驗鼠受感染後「死亡率百分百」且「快得驚人」！美國「紐約郵報」十六日報導指出，中國公開宣告這起新發現，說明其在疫後依舊魯莽，「讓北京遏止這種瘋狂行為，應是全球各衛生當局，乃至所有政府的首要任務。」
此題為「與SARS-CoV-2相關的穿山甲冠狀病毒GX_P2V（short_3UTR）造成轉殖人類ACE2基因小鼠致死感染」的論文，四日登上生物學開放獲取預印本平台「bioRxiv」，由北京化工大學軟物質科學與工程高精尖創新中心、中國人民解放軍總醫院第五醫學中心臨床醫學研究中心、南京大學醫學院醫藥生物技術國家重點實驗室專家團隊共同產出。
請繼續往下閱讀...
嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒二型（SARS-CoV-2）即武肺病毒全稱；ACE2是細胞膜的受體，為冠狀病毒跑進細胞內繁殖的穿透通道；而中方宣告的新病毒為GX_P2V，正是冠狀病毒。
老鼠死亡速度驚人
論文清楚指出，中國二○一九年底冒出當時還未定名的武漢肺炎疫情前，中方即已鑑定出與之相關的兩種穿山甲冠狀病毒：GD/2019和GX/2017，並於二○二○年、二○一七年分別培養其各自分離株，定名pCoV-GD01和GX_P2V；並拿後者複製改造，結果發現原本還不至於致病的GX_P2V，造成四隻人類ACE2基因轉殖小鼠體重下降、駝背、動作遲緩、眼睛發白，並於七至八天內全部死亡，「點明了GX_P2V向人類溢出的風險，並為了解武漢肺炎相關病毒的致病機制提供了獨特的模型」。
對中國研究員把不致病的GX_P2V改造為令實驗鼠致死率百分百的病毒，倫敦大學遺傳學研究所所長巴盧直呼研究駭人無科學意義。