玩火！ 中國新冠狀病毒 實驗鼠死亡率百分百

中國科研人員把穿山甲冠狀病毒改造為令實驗鼠致死率百分百的新病毒，挨批行為瘋狂。圖為中國科學院武漢病毒研究所轄下武漢國家生物安全實驗室人員，一七年二月廿三日在關有小鼠的籠旁進行研究。（法新社檔案照）

2024/01/20 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕疑似席捲全球長達三年的武漢肺炎大流行疫源，中國科學團隊本月竟又發表新的冠狀病毒「致命」研究，宣告轉殖人類基因的實驗鼠受感染後「死亡率百分百」且「快得驚人」！美國「紐約郵報」十六日報導指出，中國公開宣告這起新發現，說明其在疫後依舊魯莽，「讓北京遏止這種瘋狂行為，應是全球各衛生當局，乃至所有政府的首要任務。」

此題為「與SARS-CoV-2相關的穿山甲冠狀病毒GX_P2V（short_3UTR）造成轉殖人類ACE2基因小鼠致死感染」的論文，四日登上生物學開放獲取預印本平台「bioRxiv」，由北京化工大學軟物質科學與工程高精尖創新中心、中國人民解放軍總醫院第五醫學中心臨床醫學研究中心、南京大學醫學院醫藥生物技術國家重點實驗室專家團隊共同產出。

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嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒二型（SARS-CoV-2）即武肺病毒全稱；ACE2是細胞膜的受體，為冠狀病毒跑進細胞內繁殖的穿透通道；而中方宣告的新病毒為GX_P2V，正是冠狀病毒。

老鼠死亡速度驚人

論文清楚指出，中國二○一九年底冒出當時還未定名的武漢肺炎疫情前，中方即已鑑定出與之相關的兩種穿山甲冠狀病毒：GD/2019和GX/2017，並於二○二○年、二○一七年分別培養其各自分離株，定名pCoV-GD01和GX_P2V；並拿後者複製改造，結果發現原本還不至於致病的GX_P2V，造成四隻人類ACE2基因轉殖小鼠體重下降、駝背、動作遲緩、眼睛發白，並於七至八天內全部死亡，「點明了GX_P2V向人類溢出的風險，並為了解武漢肺炎相關病毒的致病機制提供了獨特的模型」。

對中國研究員把不致病的GX_P2V改造為令實驗鼠致死率百分百的病毒，倫敦大學遺傳學研究所所長巴盧直呼研究駭人無科學意義。

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