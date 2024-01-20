自民黨獻金風暴 3派系允解散

為挽回選民信心，日本首相岸田文雄十九日表態將解散自民黨內他過去率領的派閥「岸田派」後，黨內的「二階派」與最大派閥「安倍派」都表示會跟進解散。（法新社）

2024/01/20 05:30

岸田帶頭挽救民心 安倍派、二階派表態跟進

〔駐日特派員林翠儀／東京十九日報導〕日本自民黨內的政治獻金風暴愈演愈烈，黨內最大派閥「安倍派」兩名國會議員十九日遭到檢方起訴，為挽回國民的信任，身為黨總裁的首相岸田文雄，表態將帶頭解散他過去所率領的黨內派閥「岸田派」（宏池會），「安倍派」（清和會）和前幹事長二階俊博率領的「二階派」（志帥會），十九日也表態將解散派系。

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派系未涉案 麻生和茂木敏充未表態

岸田的豪賭若能獲得支持，或許能化解當前的執政危機，但因其他兩大派系龍頭麻生太郎和茂木敏充仍持反對或保留態度，若得不到支持恐將陷入孤立，不但讓政權的運作更為困難，今年舉辦的總裁舉選也充滿變數。

自民黨內有六個派閥，以所屬的國會議員人數多寡，依序為擁有九十八人第一大派閥的安倍派、五十六人的麻生派、五十三人的茂木派（平成研究會）、四十六人的岸田派、三十八人的二階派，及八人的森山派。另外，無派閥國會議員有七十九人。

去年底爆發安倍派議員舉辦募款餐會，未依「政治資金規正法」如實申報募款收入，疑有收取回扣問題，岸田第一時間實質撤換了安倍派的四名大臣、五名副大臣和一名大臣政務官，試圖止血。但政治獻金疑雲已逐漸滾成風暴，包括二階派和岸田過去所率領的岸田派均有情節輕重不一的類似狀況。

募款餐會滾雪球 安倍派兩議員被訴

東京地檢署十九日以涉嫌違反「政治資金規正法」為由，對安倍派的會計負責人、事務局長松本淳一郎和擔任過二階派會計負責人的前事務局長永井等進行不拘提起訴，對曾是岸田派會計負責人的前事務局長佐佐木和男進行簡易起訴。檢方也以違反同一法律為由，對安倍派的參議員大野泰正進行不拘留起訴，對眾議員梅澤修一進行簡易起訴。

上述三個派系在政治資金收支報告中未記載總額超過十七億日圓（約三．六億台幣）。對此，岸田在官邸公開致歉，聲稱「這損害了國民對政治的信賴，極其遺憾」。

這對苦於民意低迷的岸田，可說是雪上加霜，為了正本清源喚回國民的信任，自民黨召開「政治刷新本部會議」商討對策，預定下週提出中期報告，十八日的會中有年輕議員主張應解散派閥，也有議員主張未來應一律禁止募款餐會。岸田在會後則表態有意解散岸田派，但這顆震撼彈卻讓黨內譁然。

涉案的安倍派和二階派，十九日均表態跟進，初步決定解散派閥。但未涉案的第二和第三大派閥麻生派和茂木派的態度保留。麻生派龍頭為自民黨副總裁麻生太郎，日媒報導，麻生對於岸田未事先商量就擅自表態將解散派閥一事極為震怒，麻生認為派閥對於新人的培育極為必要。但在主要派閥紛表態有意解散的氣氛中，麻生即使反對也是枉然。至於自民黨幹事長茂木敏充率領的茂木派，似仍在觀望中，茂木向媒體表示，「政治刷新本部會議」的中期報告將在下週提出，將待報告出爐後再研議。

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