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伊朗、巴基斯坦互轟 中東局勢更惡化

巴基斯坦18日對伊朗發動空襲，在伊朗東南部希斯坦—俾路支省的沙拉萬（Saravan）附近地區造成9人喪生。（路透）

巴基斯坦18日對伊朗發動空襲，在伊朗東南部希斯坦—俾路支省的沙拉萬（Saravan）附近地區造成9人喪生。（路透）

2024/01/19 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕什葉派的伊朗「伊斯蘭革命衛隊」十六日為消滅遜尼派恐怖份子，動用飛彈與無人機，攻擊巴基斯坦西南部俾路支省一處村莊，造成兩名幼童死亡、三名婦女受傷；巴國外交部十七日痛斥此舉嚴重侵犯主權，並召見伊朗外交官，提出強烈抗議。巴國軍方十八日清晨以牙還牙，也向伊朗境內恐怖份子進行精準打擊，造成至少九人死亡。外界擔憂這兩個潛在擁核國武裝衝突升溫，使中東局勢更加動盪。

伊朗與巴基斯坦宣稱打擊的恐怖份子，分別是巴國西南部俾路支省的「正義之軍」（Jaish al-Adl，JAA）與伊朗東南部希斯坦—俾路支省的「俾路支解放陣線」（BLF）。JAA曾宣誓效忠遜尼派恐怖組織「伊斯蘭國」（IS），在伊朗境內對革命衛隊發動多次攻擊。BLF則為尋求俾路支省獨立而在巴國發起武裝叛亂，多次攻擊投資俾路支省「中巴經濟走廊」的中國公民與企業。

伊朗是在十五日起短短的廿四小時內，向敘利亞、伊拉克及巴基斯坦的目標發射了飛彈和無人機，打擊JAA。巴基斯坦十七日晚間片面關閉與伊朗的邊境後，隔天實施了報復空襲。德黑蘭外交部發言人表示，伊朗譴責這起攻擊，並召見巴基斯坦臨時代辦，「抗議並要求巴基斯坦政府做出解釋」。

巴基斯坦外交部十八日表示，這一波攻擊是根據「即將發生大規模恐怖活動的可靠情報」而發動的，並且補充說「多名恐怖份子被擊斃」，伊斯蘭城當局確認「充分尊重」伊朗主權，攻擊的唯一目標，是確保巴基斯坦自身的安全和國家利益。

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