葉門叛軍青年運動 美重列恐怖組織

美軍16日對葉門叛軍「青年運動」發動新一波攻擊，這是美國不到一週內第三度對青年運動發動攻擊。圖為美國海軍航空母艦「艾森豪號」上的戰機準備升空，攻擊葉門境內目標。（法新社檔案照）

2024/01/18 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕紅海緊張局勢持續升溫，美軍在當地時間十六日凌晨對葉門什葉派叛軍「青年運動」發動新一波打擊，摧毀該組織準備發射的四枚反艦飛彈，但「青年運動」當天下午發射反艦飛彈擊中一艘希臘貨船，所幸貨輪並沒有人員傷亡。另外，華府官員透露，拜登政府計畫再將「青年運動」重新列入指定恐怖主義組織名單中。

1艘行經紅海的希臘貨輪16日被叛軍飛彈擊中 幸無傷亡仍可航行

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負責掌管中東美軍的美國中央司令部（CENTCOM）指出，美軍在當地時間十六日凌晨四時十五分左右，摧毀四枚準備從「青年運動」控制地區發射的反艦飛彈。

而在十六日下午一時四十五分左右，「青年運動」朝紅海南部發射一枚反艦飛彈，擊中一艘懸掛馬爾他國旗的希臘散裝貨輪「佐格拉菲亞號」（M/V Zografia），雖然貨輪被擊中，但船隻仍可航行，船上也沒有傳出傷亡。

「青年運動」在聲明中表示，他們的飛彈「直接擊中」這艘準備前往以色列的「佐格拉菲亞號」。一家安全公司和兩名希臘航運部消息人士稱，「佐格拉菲亞號」遭受損失有限，沒有人員受傷，船隻仍可航行，將繼續原先航程。

保護商船 歐盟批准紅海護航任務

另據路透報導，歐盟成員國十六日初步同意一項海軍紅海護航行動，以保護商船免受「青年運動」的威脅。據匿名歐洲外交官說法，歐盟旗下負責外交和國防政策的政治與安全委員會已同意最新的護航任務，歐盟希望能在二月十九日建立護航船隊，之後開始運作。消息人士透露，初步會有三艘軍艦加入，分別來自法國、義大利與德國。美國上個月曾要求多國參與其領導的紅海護航行動，但數個歐洲國家對於必須聽從美軍指揮感到不安，決定自行採取行動。

美軍攔截扣押伊朗援青年運動武器 4年來首次

美國中央司令部十六日還披露，海豹突擊隊（SEAL）十一日在索馬利亞周邊海域攔截船隻，在船上搜出伊朗製造的飛彈零件與彈頭，這是四年來首次扣押伊朗製造的先進傳統武器。不過過程中有兩名海豹突擊隊員落海、目前仍失蹤，美軍正全力救援中。

被查獲的飛彈零件據信用來提供給「青年運動」，包括中程彈道飛彈和反艦飛彈的推進器、導引零件及彈頭，還有防空系統相關零件。初步分析，「青年運動」使用這些武器來威脅、攻擊通過紅海的國際商船。

美聯社報導，兩名白宮內部消息人士和一名美國官員近期證實，拜登政府很快就會宣布計畫，將伊朗撐腰的「青年運動」重新列入「指定恐怖主義組織」名單中。不過，這次對「指定恐怖主義組織」的制裁不包括「禁止物質支持」與「旅遊禁令」，因此不影響對外界葉門平民的援助。

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