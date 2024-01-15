日本五大報 聚焦賴當選》台灣維持現狀 續親美抗中

日本5大紙媒均以頭版報導台灣總統大選結果。（駐日特派員林翠儀攝）

2024/01/15 05:30

產經新聞︰北京應該為干預、攻擊台灣民主感到羞恥 不能再犯

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本主要報紙十四日多以頭版頭條報導台灣總統選舉的結果，顯示對台灣總統大選的高度重視。各報均強調民進黨首次連續三屆執政，也點出賴清德當選意味著台灣將維持現狀，繼續走向親美和對中強硬路線。

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日媒這次大舉派員訪台觀選，五大主要媒體產經新聞、讀賣新聞、日本經濟新聞、朝日新聞和每日新聞，十四日均大幅報導大選開票結果，並分析對未來的影響。五大媒體頭版標題分別為：產經「民進黨首次連三屆執政」、「在中國的威脅下守住台灣」；讀賣「民進黨賴清德當選台灣總統」、「對中維持現狀」；日經「執政黨賴清德當選台灣總統」、「維持對中強硬路線」；朝日「親美賴清德當選台灣總統」、「中台緊張恐將加劇」；每日「台灣總統民進黨勝利」、「賴清德首次當選 繼承與美合作」。

除了強調民進黨首次打破八年「魔咒」、連續執政第三屆外，賴清德代表的親美和對中強硬線路，以及台灣主流民意支持維持現狀，是日媒解讀這次選舉的主要觀點；各報也以社論或觀點分析這次選舉的意義。

朝日︰台灣事實獨立 沒人想和中國統一

朝日的「視點」指出，台灣社會絕大多數人都認為，台灣已是事實獨立，沒人想和中國統一。因此，經濟政策成為選民關注焦點，導致不少選票流向民眾黨。而選民會有這種想法，主要是背後有包容多元意見的民主，以及國際社會的支持；台灣人知道，不管由誰擔任總統，都不能悖離民意，採取任何行動破壞兩岸現狀。

讀賣︰北京威脅 加速台灣人遠離中國

讀賣社論則呼籲，台灣選民選擇延續現任政府對中國採取強硬立場的路線，北京愈是憑藉武力威脅新政府，就愈會加速台灣居民「遠離中國」。習近平政府應認清，這種情況對中國沒有好處，應克制對台軍事施壓，更應與台灣進行對話。

日經籲中尊重台灣民意 克制軍事威脅

日經社論也持相同看法，指出日益民主化的台灣繼續選擇與共黨獨裁體制的中國保持距離，其意義也在於兩岸維持現狀。中國有必要尊重台灣選民的民意，克制對台軍事威脅。

產經社論指出，共黨統治下的中國正在加大對台併吞壓力，北京應該為其干預、攻擊民主感到羞恥，不能再犯。產經新聞還引述東京大學教授松田康博報導，賴清德延續蔡英文政府的政策，對國際社會來說有利。

不過，讀賣新聞也指出，民進黨在立法院未能取得多數席次，在野國民黨成為立院第一大黨，形成「扭曲國會」狀態，未來預算案和法案可能受阻，成為政治不安定的因子。

日本前防衛大臣小野寺五典十四日則在富士電視台政論節目中指出，台灣民意趨勢是繼承當前的路線，以穩定政治，並非以維持現狀形式來推動獨立；中國批評民進黨不能代表台灣主流民意，給人一種「不服輸」的感覺。

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