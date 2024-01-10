美海軍士官當共諜 罰款判刑27月

26歲美國海軍華裔士官趙文恆（右），因向中國提供敏感軍事訊息，8日被判處27個月徒刑。另一名美國海軍士兵魏金超（左）也被控向中國洩漏數十份技術文件、照片和影片。（取自X平台）

2024/01/10 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中兩大強權尋求在今年穩固關係之際，傳出涉嫌擔任中國間諜的華裔美國海軍士官遭判刑。近年來，美中關係因台灣、南海等一系列問題而變得緊張，不過中國外長王毅九日強調，美中關係已「止跌回穩」。

美國司法部表示，華裔美國海軍士官趙文恆（譯音）向中國情報官員提供敏感軍事資訊，經聯邦法院審理後，八日被判處廿七個月的監禁及罰款五千五百美元。

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廿六歲的趙文恆和另名美國水兵、廿二歲已歸化美國籍的魏金超（譯音），因涉嫌為中國從事間諜活動，去年八月被捕。趙文恆去年十月坦承犯下與外國情報官員合謀及受賄等兩項罪名，在近兩年內，從中國收取超過十次、總計約一．五萬美元的賄賂。

中稱美散布共諜假信息

作為交換，趙文恆向中國提供有關美國海軍作戰安全、演習和關鍵基礎設施的敏感資訊，包括一項太平洋海上軍演的資訊，以及沖繩一個雷達系統的電路圖和設計圖。而另一名海軍士兵魏金超被指控將數十份詳細介紹美軍船艦及其系統操作的文件、照片和影片給中國。

中國外交部發言人毛寧九日稱不了解具體情況，但表示她倒是注意到美國情報高官曾公開宣稱，美國在華情報網路重建已經取得進展。毛寧表示，美方一邊反覆散布所謂「中國間諜」的虛假信息，一邊毫不掩飾地宣稱要針對中國開展大規模情報活動，這種做法本身就很有問題。中方將採取一切必要措施堅決維護國家安全。

王毅：美中關係止跌回穩

近年來，美中在多項議題上嚴重分歧，不過去年十一月在舊金山舉行兩國領袖峰會後，外界普遍認為有助緩和緊張局勢。中國外長王毅九日坦言，美中兩國關係在去年年初「遭遇嚴重困難」，北京表達了其嚴正立場，要求美國改變對中國的誤解，並回歸到理性務實的對中政策。他說，「經過一番努力後，兩國已重建起溝通和對話，雙邊關係止跌回穩」。

在加州洛杉磯北方的文杜拉郡（Ventura County）海軍基地。（美聯社檔案照）

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