美日韓華府對話 強調台海和平

南韓外交部部長助理鄭炳元（左起）、美國國務院助理國務卿康達、日本外務省綜合外交政策局局長河邊賢裕5日首次在華盛頓召開三國印太對話。（取自美國國務院網站）

2024/01/08 05:30

〔編譯陳成良、記者楊堯茹／綜合報導〕美國、日本和南韓三國五日首次在華盛頓召開三國印太對話，六日發表聯合聲明，強調台海和平與穩定的重要性，反對任何企圖以武力或脅迫片面改變印太海域現狀的舉措。這是美、日、韓三國繼去年八月三方元首峰會後，再次對台海議題公開重申堅定立場，外交部表達歡迎與感謝。

我外交部︰中國升高軍事威脅介選 引發國際社會高度關切

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外交部指出，中國藉故升高對台灣的軍事威脅，企圖影響台灣總統大選，對區域安全已構成嚴峻挑戰，引發國際社會高度關切。過去一年，包括美日韓三方元首峰會、美澳部長級諮商（AUSMIN）及「七大工業國集團」（G7）領袖及外長會議等雙邊與多邊場域的聯合聲明，凸顯台海和平穩定重要性已是國際間的高度共識。

美國國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、南韓外交部部長助理鄭炳元、日本外務省綜合外交政策局局長河邊賢裕，六日發表會後聯合聲明，除提及北韓非法發展核武及彈道飛彈的威脅，還重申美日韓堅決維護國際法，包括航行及飛行自由。

美日韓申明，台海的和平與穩定對國際社會安全繁榮至關重要，針對中國近期在南海的非法海事主張與升高情勢的危險行徑，三國重申反對任何企圖以武力或脅迫片面改變印太海域現狀的舉措。

會中還討論各國印太方針和合作機會，重點是與東南亞和太平洋島國夥伴關係。三國認為。印太三方對話是夥伴關係新篇章，也是加強和更緊密協調美日韓全球政策的重要一步，將每年召開三方話會議。

南韓「韓聯社」報導，鄭炳元並分別與康達、美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）、白宮國家安全會議印太事務主任芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）舉行會談，就加深韓美同盟和韓美日合作、主要地區及全球衝突熱點問題進行討論，商定今後積極推進韓美高層級交流，並加強延伸嚇阻，反制不斷升高的北韓核武及飛彈威脅。

金與正稱北韓「詐」彈 使南韓上當

北韓五日、六日接連朝南韓延坪島方向發射砲彈，七日繼續開轟，砲彈大多落入海上緩衝區，但有部分落點逼近西海（黃海）北方限界線（NLL）以北七公里處，並未造成損害。北韓領導人金正恩胞妹金與正七日聲稱，北韓六日並未射擊砲彈，只是以炸藥模擬砲聲，使南韓軍方上當。韓方則指此為「水準不高的心理戰」。

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