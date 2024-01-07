能登地震受困124小時 9旬日嫗奇蹟獲救

位於日本能登半島東岸中央的石川縣北部穴水町一處土石流地點，在一日發生地震後，六日出現豪雨，救難人員只能暫停搜救工作。（美聯社）

2024/01/07 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕一日下午發生的日本能登半島地震，截至六日下午四時，已累計一二六人罹難、至少五一六人受傷、二一○人失聯。北韓中央通訊社六日報導，北韓最高領導人金正恩五日首度致電日本首相岸田文雄表達慰問，「祈願災區人民早日消除地震災害後果，恢復安定生活」，為掌權三年來首次，日本共同社以「罕見」稱之。日本官房長官林芳正六日對此表示感謝。

增至126死 金正恩罕見慰問

二一年一月初上台的金正恩，五日首次對同年十月上任的岸田文雄發電文，「驚悉日本從新年伊始不幸遭受地震災害，造成重大人員傷亡和物質損失」，「向遇難者家屬和受傷人員表示深切的同情和慰問」。此非北韓在對日本震災表達關切首例。一一年三月東日本大地震後，北韓時任最高人民會議常任委員會委員長金永南即曾對旅日朝鮮人總聯合會致慰問電，當時掌權的金正恩之父金正日還提供慰問金。

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對金正恩的慰問，官房長官林芳正六日表示感謝。對於是否回覆，林芳正表示，目前正全力救災，還沒有回覆各國領袖的來電。

救災進展在六日晚間傳來捷報，一名九旬老嫗在地震發生後約一二四小時，於石川縣珠洲市倒塌房屋內奇蹟生還獲救。石川縣知事馳浩當天宣布，由於地震造成能登半島大範圍受創，石川縣進入緊急狀態，以加速搜救和重建。災區預料七日將降雪，救災環境將更加嚴峻。

遭外界批評救災動作「逐步投入」慢半拍的日本防衛大臣木原稔，六日在記者會上宣布已增派近四百名自衛隊員，累計動員五四○○名自衛隊員救災，並持續派遣十二隻人員搜救犬、約卅架航機及九艘艦艇；惟考量當地道路搶通進度等因素，未來將視必要性加派人手。石川縣政府也暫不接受志工，並呼籲個別民眾勿自行捐贈救援物資進災區。

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