金主愛接班？ 南韓首度評估

南韓國家情報院首次研判，北韓國務委員會委員長金正恩的10歲幼女金主愛，是現階段最有力的金氏王朝接班人。（法新社）

2024/01/05 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕南韓國家情報院四日初步研判，八日滿四十歲的北韓最高領導人金正恩，接班人以十歲女兒金主愛為最可能人選，這是南韓國情院首度就金主愛發表評估。

金正恩無大礙 還有其他子女

國情院院長被提名人趙太庸四日提交南韓國會情報委員會的資料指出，目前認定金主愛最可能接班，是從她二○二二年十一月開始曝光以來與金正恩公開親密互動及北韓軍方對她的禮遇來研判。

請繼續往下閱讀...

惟趙太庸強調，金正恩目前身體狀況無重大問題，而且還有傳言中的其他子女，性別目前尚不知；外界因此解讀，此語意味金主愛接班地位有待觀察。

美韓海陸演習 因應北韓挑釁

為應對北韓挑釁，南韓海軍三日在南韓管轄全海域實施艦炮射擊訓練和海上機動訓練，進行實彈演習及反潛演習，驅逐艦和護衛艦均參演。除海軍外，南韓陸軍四日證實，美韓軍隊自上月廿九日起展開為期七天的聯合戰鬥射擊訓練，做好應戰準備，以因應北韓挑釁。

韓聯社報導，四日最後一天的兩軍聯合作戰訓練於京畿道東北部抱川市勝進訓練場落幕，兩軍共出動一一○款各式武器參演；南韓出動K1A2戰車、裝甲車、障礙物開拓車等裝備，美軍則出動A10攻擊機、史崔克裝甲車等武器。

南韓陸軍指出，此次演習旨在驗證兩軍機動、火力和指揮控制資產上的互操作性，從而加強同盟的作戰執行能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法