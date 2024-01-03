能登地震 災情慘重》日本石川48死 珠洲上千屋垮

日本能登半島1日遭規模7.6強震侵襲，石川縣輪島市內觀光名勝「輪島朝市」大火延燒一夜，約200棟房屋燒毀，災情慘重。（法新社）

2024/01/03 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京二日報導〕經過一夜，日本能登半島地震重災區的石川縣，迄今已有四十八人死亡，能登半島周邊七府縣的傷者超過一百三十人；石川和新潟兩縣有超過五萬七千人疏散避難。石川縣珠洲市有上千戶建物倒塌，輪島市內觀光名勝「輪島朝市」大火延燒一夜，約兩百棟房屋燒毀，災情慘重。

能登半島一日發生芮氏規模（M）七．六強震，部分地區震度達最高級的七級，兩天來五級以上餘震超過十次。日本氣象廳在震後對日本海沿岸地區發出海嘯或巨浪警報，輪島在震後不久觀測到一．二公尺的海嘯，其他地區也出現三十到九十公分不等的海嘯，警報一直持續到二日上午十點才全面解除。

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能登半島有許多木造房屋，強震造成大批房屋倒塌或半毀，災後也傳出多起民眾遭到倒塌房屋活埋的報告。輪島市河井町附近的觀光名勝「輪島朝市」發生火災，延燒一夜，由於地震造成的斷水及道路破損均影響救火進度，火勢直到二日中午前才受到控制。

河井町的老牌漆器名店「五島屋」，七層大樓連根拔起，橫倒在路旁，也波及隔壁的一家居酒屋，消防機關已架起木樁，搜尋是否有人受困。

重災區的珠洲市有上千戶房屋倒塌，珠洲市長泉谷滿壽裕表示，珠洲市六千戶住宅中， 約有四千到五千戶住宅已無法居住，還有一些居民至今仍無法確認安危。

大震造成能登半島地殼位移

能登半島大震造成半島地殼位移，日本放送協會（NHK）報導，國土地理院以人造衛星資料進行分析，初步研判石川縣輪島市西部的地殼變動最大達三公尺，比對全球定位系統（GPS）的觀測資料，輪島市朝西位移一．三公尺、穴水町位移一公尺、珠洲也位移八十公分，顯示這次強震的威力。

日本防衛大臣木原稔二日表示，約一千名自衛隊員已經投入救災，陸海空自衛隊總共約一萬人隨時待命，以因應各地方政府求援。據報導，自衛隊已出動十八架飛機和直升機投入救災，裝載救援物資的護衛艦等，也在一日晚間駛往能登半島。

謝長廷︰台灣旅客均平安 協助搭機

駐日代表謝長廷二日晚間在臉書貼文表示，受困災區的台灣旅客均平安，由於石川的小松機場和新潟機場均受影響，許多班機已取消，台灣航線有一七六人受影響，其中一○五人為團客，多數已改到仙台機場或由成田機場搭機返台，日本團體旅客則取消訪台。七十一名散客，也由航空公司陸續協助退票或更改航班。

謝長廷表示，適逢元旦假期，擔心返台國人遭遇困難，二日已派代表處公使蔡明耀和領務組、政務組人員，銷假前往成田機場協助，旅客最終平安上機。

另外，位於日本海沿岸的六座核電廠，地震後有部分核電廠出現變壓器損壞和廢燃料池池水外溢等狀況，但日本原子力規制廳已確認並無異常，廢燃料池的池水也未流出建物外側，職員和作業人員無人受傷。

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