習藉打貪搞恐懼統治 中共體制恐陷癱瘓
〔編譯孫宇青／綜合報導〕華爾街日報一日指出，中共總書記兼國家主席習近平二○一二年上任迄今，已對約五百萬名黨員進行紀律懲處，罪行重至濫權、輕至過度官僚作風，並將這種肅貪行動當成其統治的支柱，準備無限期實施。習的做法看似復興已故中共領袖毛澤東的「繼續革命論」，卻是以扭曲方式進行，可能導致中共運作陷入癱瘓。
扭曲毛「繼續革命論」 12年懲處黨員高達500萬人
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據報導，習近平過去十多年來發起中國現代史上最大規模反貪腐行動，與毛澤東的「繼續革命論」相呼應，讓中共各階層充滿恐懼。中共中央文獻研究室認為，繼續革命論的核心，是認為在無產階級取得政權並建立社會主義制度後，還要進行階級推翻階級的政治大革命，這正是文化大革命的指導思想。如今，習扭曲毛的繼續革命論，憑藉永不結束的打貪行動，在黨內植入恐懼，建立對其個人及其願景的效忠。
習強化集權 肅貪擴至半導體、醫界
光是去年，這場無情的肅貪行動就席捲金融、食品、健康醫療、半導體和體育領域，導致數十名高階官員、銀行家、醫院高層，甚至足球管理層下台。不僅如此，習近平最近還概述他在未來幾年如何執行肅貪，甚至將目標瞄準負責執行打貪的中共中央紀律檢查委員會。華爾街日報針對習近平談話、對黨指示和官方資料進行分析發現，習將貪腐歸咎於個人的道德缺陷，並加倍強調其集權和不透明的治理風格。
官方資料顯示，二○一七年以來，每年至少五十萬名中共黨員受到紀律懲處，約是○二至一二年每年受懲人數的四倍。但也有其他跡象表明，習反而將貪腐推向更深的陰影。例如，官員開始利用不透明的企業結構，以及公、私部門之間的「旋轉門」來牟取非法利益。
官方資料統計，近年涉及利用公款聚餐而受罰的人數，從二○一八年的一．三萬人下降到前年的九千三百人，但更隱蔽的不當餽贈和收受禮物而受罰的人數，從一五年六千八百人增至去年的二．三萬人。儘管習努力肅貪，但他並未實施更深一層的結構性改革，例如資產揭露，這項改革才是打擊腐敗必要之舉。
相較於毛號召人民清除階級敵人，從外部攻擊他認為腐朽政黨，習卻是從內部動搖黨內，利用恐懼來催生優良行為。黨內人士認為，在中國需要更果斷的領導力來解決長期問題之際，習的「恐懼統治」只會讓政策討論趨於僵化，並加劇下級官員的優柔寡斷。