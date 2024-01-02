習藉打貪搞恐懼統治 中共體制恐陷癱瘓

華爾街日報指出，中國國家主席習近平上任迄今已對約五百萬名中共黨員進行紀律懲處，看似復興已故中共領袖毛澤東的「繼續革命論」，卻是以扭曲方式進行，可能導致中共運作陷入癱瘓。（路透檔案照）

2024/01/02 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕華爾街日報一日指出，中共總書記兼國家主席習近平二○一二年上任迄今，已對約五百萬名黨員進行紀律懲處，罪行重至濫權、輕至過度官僚作風，並將這種肅貪行動當成其統治的支柱，準備無限期實施。習的做法看似復興已故中共領袖毛澤東的「繼續革命論」，卻是以扭曲方式進行，可能導致中共運作陷入癱瘓。

扭曲毛「繼續革命論」 12年懲處黨員高達500萬人

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據報導，習近平過去十多年來發起中國現代史上最大規模反貪腐行動，與毛澤東的「繼續革命論」相呼應，讓中共各階層充滿恐懼。中共中央文獻研究室認為，繼續革命論的核心，是認為在無產階級取得政權並建立社會主義制度後，還要進行階級推翻階級的政治大革命，這正是文化大革命的指導思想。如今，習扭曲毛的繼續革命論，憑藉永不結束的打貪行動，在黨內植入恐懼，建立對其個人及其願景的效忠。

習強化集權 肅貪擴至半導體、醫界

光是去年，這場無情的肅貪行動就席捲金融、食品、健康醫療、半導體和體育領域，導致數十名高階官員、銀行家、醫院高層，甚至足球管理層下台。不僅如此，習近平最近還概述他在未來幾年如何執行肅貪，甚至將目標瞄準負責執行打貪的中共中央紀律檢查委員會。華爾街日報針對習近平談話、對黨指示和官方資料進行分析發現，習將貪腐歸咎於個人的道德缺陷，並加倍強調其集權和不透明的治理風格。

官方資料顯示，二○一七年以來，每年至少五十萬名中共黨員受到紀律懲處，約是○二至一二年每年受懲人數的四倍。但也有其他跡象表明，習反而將貪腐推向更深的陰影。例如，官員開始利用不透明的企業結構，以及公、私部門之間的「旋轉門」來牟取非法利益。

官方資料統計，近年涉及利用公款聚餐而受罰的人數，從二○一八年的一．三萬人下降到前年的九千三百人，但更隱蔽的不當餽贈和收受禮物而受罰的人數，從一五年六千八百人增至去年的二．三萬人。儘管習努力肅貪，但他並未實施更深一層的結構性改革，例如資產揭露，這項改革才是打擊腐敗必要之舉。

相較於毛號召人民清除階級敵人，從外部攻擊他認為腐朽政黨，習卻是從內部動搖黨內，利用恐懼來催生優良行為。黨內人士認為，在中國需要更果斷的領導力來解決長期問題之際，習的「恐懼統治」只會讓政策討論趨於僵化，並加劇下級官員的優柔寡斷。

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