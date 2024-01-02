日本能登半島7.6強震 火災、屋倒、路龜裂

日本石川縣能登半島1日下午發生規模7.6強震，石川縣志賀町房屋倒塌，壓垮汽車。（路透）

2024/01/02 05:30

日本海沿岸和朝鮮半島東側 均發生海嘯

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕新年伊始日本民眾返鄉過節之際，石川縣能登半島在元旦下午四點十分發生芮氏規模七．六大地震，從北海道到九州都可感受到搖晃，迄晚間七點半仍餘震不斷，而從日本海沿岸和朝鮮半島東側沿岸均有海嘯發生，石川縣輪島港出現第一波海嘯就超過一．二公尺，沿海居民離家避難，多地房屋倒塌毀損、兩條新幹線列車停駛，並傳出火災、有人被活埋等災情。

兩條新幹線停駛 至少六起活埋回報

被日本政府命名為「令和六年能登半島地震」為淺層地震，迄昨晚近九點，能登半島四個半小時內就發生九次規模五以上餘震。日本氣象廳呼籲留意未來一週規模七的餘震仍可能發生。

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強震造成石川、富山、新潟及福井等縣房屋傾倒破損、道路損壞、地面液化、多人受傷等災情，至少有六起因建築物倒塌而被活埋的回報案件。石川縣迄昨晚六點仍有三．三萬戶停電。

海嘯首當其衝的輪島沿海地區發生大規模火災，市內多棟建物傾倒，位於市中心一棟大樓連根拔起橫倒在地上，可能有人受困在內等待救援。

日本政府隨即成立首相官邸對策室，首相岸田文雄昨日五點多坐鎮指揮，呼籲海嘯警報區的沿海民眾儘速避難。防衛省海陸空自衛隊在地震發生後，派遣包括F-15在內的廿多架戰機、直升機及巡邏機蒐集災情相關資訊。

日學者：疑地下水上升造成斷層滑動

能登半島從二○二○年底以來地震不斷，東京工業大學地震學教授中島淳一認為，很可能與地下水上升造成斷層滑動有關。能登半島去年五月才發生過規模六的大地震，這次規模七．六的強震比一九九五年規模七．三的阪神大地震還大。

日本石川縣能登半島1日下午發生規模7.6強震，石川縣輪島市住宅區發生大規模火災。（路透）

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