為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

日本能登半島7.6強震 火災、屋倒、路龜裂

日本石川縣能登半島1日下午發生規模7.6強震，石川縣志賀町房屋倒塌，壓垮汽車。（路透）

日本石川縣能登半島1日下午發生規模7.6強震，石川縣志賀町房屋倒塌，壓垮汽車。（路透）

2024/01/02 05:30

日本海沿岸和朝鮮半島東側 均發生海嘯

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕新年伊始日本民眾返鄉過節之際，石川縣能登半島在元旦下午四點十分發生芮氏規模七．六大地震，從北海道到九州都可感受到搖晃，迄晚間七點半仍餘震不斷，而從日本海沿岸和朝鮮半島東側沿岸均有海嘯發生，石川縣輪島港出現第一波海嘯就超過一．二公尺，沿海居民離家避難，多地房屋倒塌毀損、兩條新幹線列車停駛，並傳出火災、有人被活埋等災情。

兩條新幹線停駛 至少六起活埋回報

被日本政府命名為「令和六年能登半島地震」為淺層地震，迄昨晚近九點，能登半島四個半小時內就發生九次規模五以上餘震。日本氣象廳呼籲留意未來一週規模七的餘震仍可能發生。

強震造成石川、富山、新潟及福井等縣房屋傾倒破損、道路損壞、地面液化、多人受傷等災情，至少有六起因建築物倒塌而被活埋的回報案件。石川縣迄昨晚六點仍有三．三萬戶停電。

海嘯首當其衝的輪島沿海地區發生大規模火災，市內多棟建物傾倒，位於市中心一棟大樓連根拔起橫倒在地上，可能有人受困在內等待救援。

日本政府隨即成立首相官邸對策室，首相岸田文雄昨日五點多坐鎮指揮，呼籲海嘯警報區的沿海民眾儘速避難。防衛省海陸空自衛隊在地震發生後，派遣包括F-15在內的廿多架戰機、直升機及巡邏機蒐集災情相關資訊。

日學者：疑地下水上升造成斷層滑動

能登半島從二○二○年底以來地震不斷，東京工業大學地震學教授中島淳一認為，很可能與地下水上升造成斷層滑動有關。能登半島去年五月才發生過規模六的大地震，這次規模七．六的強震比一九九五年規模七．三的阪神大地震還大。

日本石川縣能登半島1日下午發生規模7.6強震，石川縣輪島市住宅區發生大規模火災。（路透）

日本石川縣能登半島1日下午發生規模7.6強震，石川縣輪島市住宅區發生大規模火災。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播