定調「交戰國與國關係」 金正恩：不會與南韓統一

北韓領導人金正恩強調，兩韓不再是同一民族關係，而是「敵對」或「交戰」的兩個國家關係，北韓不再尋求與南韓統一。（美聯社）

2024/01/01 05:30

今年將再發射3枚間諜衛星

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓對南韓政策出現重大轉變，北韓領導人金正恩去年十二月卅日揚言，美國的政策導致戰爭不可避免，北韓誓言今年發射三枚間諜衛星、建造軍用無人機，並增強其核武庫。金正恩強調，兩韓不再是同一民族關係，而是「敵對」或「交戰」的兩個國家關係，北韓不再尋求與南韓統一。南韓專家評論，這代表北韓未來可能對南韓動用核武。

北韓官方「中央通信社」（KCNA）報導，金正恩主持勞動黨第八屆中央委員會第九次全體會議閉幕式時，發表上述指示。據金正恩說法，南韓已宣布北韓為主要敵人，「並且與外國勢力共謀，尋求讓我們的政權崩潰及吸收統一，我們不該再重蹈覆轍，將他們視為和解與統一對象」。

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對美政策方面，金正恩稱，若美韓企圖與北韓展開軍事對抗，北韓核戰爭遏制戰力將毫不猶豫地採取重大行動，迅速回應可能發生的核危機事態，非常時期動員包括核力量在內的所有物理手段和力量，為平定南韓全域繼續加緊進行大變革的準備。

南韓專家：北韓恐動用核武

針對金正恩這番定兩韓為交戰關係、不再尋求兩韓統一的說法，南韓智庫「韓國統一研究院」高級研究員洪敏（Hong Min，譯音）指出，如果北韓將兩韓關係視為同民族，一旦平壤對南韓動用核武，將是自相矛盾，將兩韓定調為國與國關係，將能合理化推動核武及飛彈的計畫。

首爾梨花女子大學國際研究教授伊斯利（Leif-Eric Easley）分析，「平壤可能正在等待美國總統大選，看看其挑釁行為能對下一屆政府帶來什麼影響」。

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