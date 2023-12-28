遭中報復羈押3年 加國2公民有望國賠

加拿大媒體披露，加國政府願提供各300萬加幣賠償，與受到中國華為公司財務長孟晚舟案牽連，而遭北京當局羈押近3年的加國商人史佩弗（左）與前外交官康明凱（右）達成和解。（路透檔案照）

2023/12/28 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）廿六日引述兩名政府消息人士報導，加國政府願意提供各三百萬加幣（約七一○○萬台幣）的賠償，以便與受到中國華為公司財務長孟晚舟案牽連，而遭北京當局羈押近三年的加國商人史佩弗（Michael Spavor）與前外交官康明凱（Michael Kovrig）達成和解。

加國政府在二○一八年底應美方要求，拘捕華為財務長孟晚舟，當時人在中國的史、康二人淪為北京報復對象，被控從事間諜活動並關押超過一千天，直到二○二一年九月才獲釋。同日，美國司法部放棄引渡孟晚舟，孟得以返回中國。

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史佩弗上月傳出以加國政府在處理中國的安全通報業務上有嚴重疏忽為由，求償一○五○萬加幣（約二．四億台幣）；史佩弗宣稱自己在不知情的情況下捲入間諜活動，他曾與當時已非外交官的康明凱分享北韓資訊，未料康明凱竟將該資訊透露給加國政府與美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭五國共組的「五眼聯盟」。康明凱則說，他是根據法律和外交官相關規定，向加國政府與五眼聯盟回報。

擬協商各賠三百萬加幣

《環球郵報》報導，加國政府擔心史佩弗求償案會讓外界聚焦政府安全通報計畫，已派出聯邦律師與史、康兩人進行談判，表示願賠償史、康兩人各約三百萬加幣，盼能在明年初達成協議。

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