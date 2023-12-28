瓦解哈瑪斯太傷 以出現雜音

以色列國防軍26日持續攻擊哈瑪斯。加薩衛生部聲稱，已有近2萬1000名巴勒斯坦人在以色列攻擊中喪生。（路透）

2023/12/28 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列自從對加薩走廊發動攻勢以來，主要目標一直是摧毀巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」，但以色列是否有能力消滅哈瑪斯，已日益受到質疑。分析家認為，對以色列來說，最好的結果可能是削弱哈瑪斯軍事實力，避免其再次發動毀滅性攻擊，但即使要達成這個目標，也是困難重重。

紐約時報廿七日報導，自一九八七年創立以來，哈瑪斯已多次在消滅其領導階層的嘗試中倖存下來，該組織的階層結構就是為了因應這種情況而設計。哈瑪斯根深柢固的意識形態，是必須以武力對抗以色列對巴勒斯坦土地的佔領。「國際危機組織」資深巴勒斯坦分析師穆斯塔法（Tahani Mustafa）直言，認為哈瑪斯可以輕易被連根拔除，簡直是天方夜譚。

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前以色列高級情報官員米爾斯坦（Michael Milshtein）批評，以國領袖聲稱哈瑪斯正處於崩潰邊緣，這可能造成對戰爭的錯誤期望。據信哈瑪斯的高層領袖和大多數士兵，與剩下的人質一起藏匿在地道中。儘管以軍聲稱已摧毀至少一千五百個地道口，但專家認為，地下基礎設施基本完好，哈瑪斯十五年來打造的地道系統極複雜，綿延數百公里，很難完全清除。

以毀滅戰術 恐使巴人更激進化

以色列國家安全委員會前主席艾蘭德表示，哈瑪斯證明他們能夠迅速起用同樣有能力和同樣忠誠的人，來替換遇害的指揮官。「我看不到哈瑪斯的軍事能力，或他們繼續領導加薩的政治實力，有任何崩潰跡象。」而以色列在加薩的毀滅性戰術，恐導致更多巴人激進化，讓哈瑪斯招募到更多新血。

美國國家安全顧問蘇利文廿六日與以色列戰略事務部長德默爾舉行會談，討論以哈戰爭過渡到「不同階段」，將焦點集中在高價值的哈瑪斯目標等議題。儘管全球要求停火的呼聲日益高漲，以色列國防軍（IDF）參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）重申以國國防部長葛朗特的立場，堅稱已進行十一週的戰事仍將持續「數月」，沒有「神奇的解決方案」或「捷徑」。

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