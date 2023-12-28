菲缺錢買F16 專家籲美軍事融資

美國在2021年批准對菲律賓出售12架F-16戰鬥機，但菲國一直無法籌措這筆軍購案的財源。（美聯社檔案照）

2023/12/28 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕菲律賓積極擴大與美國的軍事合作，二○二一年美國批准對菲國出售十二架F-16戰鬥機，但菲國一直苦於無法籌措這筆軍購案的財源。美國智庫學者呼籲，美國政府的「外國軍事融資」（FMF），應增加對菲國等印太地區國家的援助，以利抗中。

台灣剛被納入FMF對象

「外國軍事融資」以贈與和貸款兩種形式，協助外國政府購買美國武器裝備和軍事訓練。最近美國才將台灣納入FMF對象，但據總統拜登提出的二○二四年度預算請求，明年FMF資金將近九十％都將提供給中東，包括以色列。

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「日經亞洲」廿七日報導，採購F-16旨在制衡中國在南海的空中、海上活動，但這項軍購案估計總價廿四億三千萬美元（約七五六億台幣），超過菲國全年國防預算的一半。菲國駐美大使羅慕德斯本月受訪時談到這筆軍購，表示「還是太貴，我們得找出能夠長期提供資金的方法，我們希望改變我們（經濟）成長」。

對菲國來說，解決方案包括考慮改買二手飛機，或是接受華府的資金援助。羅慕德斯指出，「有可能」取消向美採購，轉向丹麥等第三國購買二手F-16。不過，美國國務院已在十月批准丹麥將F-16轉售阿根廷，在中國也傳出擬向阿根廷出售戰機之際，美方這項決定，反映出華府回應中國對其「後院」影響力與日俱增的迫切感。

丹麥二手飛機 將轉給烏

丹麥也已決定提供烏克蘭F-16戰機，協助對抗俄羅斯侵略，因此丹麥庫存的F-16戰機已經用罄。

至於美國資助，羅慕德斯說，「我們正期待（美國）能夠給予我們某種形式的援助，讓我們能夠儘快將部隊現代化」。菲國二○一二年制定十五年軍事現代化計畫，戰機換代是重要部分，除了美國，瑞典也擬向菲國出售JAS39「獅鷲」（Gripen）多用途戰機。

美國保守派智庫「哈德遜研究所」亞太安全事務主任克羅寧認為，中國已是最大的長期競爭者，早該將美國「外國軍事融資」轉向印太，以與其戰略優先性相符，「印太地區長期以來一直未獲得應有份量的外國軍事融資」。

華府智庫「美國企業研究所」高級研究員塞耶茲指出，美國會審核中的對以色列、烏克蘭安全援助緊急追加預算，也包括對印太地區的廿億美元援助，此案將是改變FMF方向的重要一步。這筆資金中有一大部分將提供給台灣，但也有四億或五億美元撥給菲律賓，「就馬尼拉回應在其海域脅迫活動的能力而言，這將是改變局面的一步，並釋放有力訊號，展現華府決心」。

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