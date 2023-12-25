卡麥隆︰中國成英國安全一大挑戰

英國外交大臣卡麥隆指出，英中關係已改變，日益具侵略性的中國已是英國面臨的重大安全挑戰之一。 （法新社檔案照）

2023/12/25 05:30

英中關係「黃金時代」已經改變了

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國新任外交大臣卡麥隆表示，相較於他過去擔任首相時處於「黃金時代」的英中關係，如今情況已有所改變；中國日益擴張的「強勢」已成為英國面臨的一大安全挑戰。

卡麥隆是在接受英國「每日電訊報」訪問時，發表前述看法。卡麥隆上月接替柯維立（James Cleverly）出任外相，他在二○一五年擔任首相時，曾接待出訪英國的中國國家主席習近平，被視為英中關係「黃金時代」的推手。卡麥隆卸任首相後，也曾為中國投資案奔走，他與中國關係因此引發部分國會議員質疑。

請繼續往下閱讀...

根據每日電訊報廿三日刊出的專訪內容，卡麥隆受訪時被問到是否認為英中關係「黃金時代」已經結束時，卡麥隆說，「我認為事情已經改變了」，英國仍需要與中國接觸，尤其是在氣候變遷等議題上，畢竟無法在忽視佔全球人口五分之一的中國的情況下，解決氣候變遷問題。

應對獨斷的中國須有更強政策

但卡麥隆也強調，英國如今面對的顯然是一個更強勢與獨斷的中國，因此對中政策也需要有所調整，例如如何透過更為強化的安全措施，以防範諸如網路攻擊等惡意行動，以及如何與盟友合作讓英國更為壯大，「這些是非常重要的部分」。卡麥隆上月在接任外相後首場媒體專訪中，也告訴英國廣播公司（BBC），「安全」與「保護」如今是英國對中政策重點。

卡麥隆本月初訪問美國，坦言在他卸任首相後，中國對新疆、香港的統治，甚至對澳洲、立陶宛的經濟脅迫，在在顯示「中國已經變了」。他與美國國務卿布林肯會談後重申，確保台海和平穩定的重要性，並強調北京不能在涉及武力、暴力或脅迫的情況下，逼迫台灣與中國「統一」。

籲港府釋放「英國民」黎智英

此外，卡麥隆還打破英國政府過去不願就香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反港區國安法一案，公開譴責北京的作法，本月稍早表示，他嚴重關切任何被依港區國安法起訴者，還強調特別關切基於政治動機遭到起訴的「英國國民」黎智英；身為英國外相，他了解過黎智英案，認為港區國安法違反一九八四年的「中英聯合聲明」，「黎智英應該被釋放」，成為第一位公開呼籲港府停止起訴並釋放黎智英，也是第一位接見黎智英之子黎崇恩的英國現任外交大臣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法