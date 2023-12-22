美領軍紅海護航 葉門叛軍嗆轟美艦

葉門叛軍「青年運動」直升機11月20日在紅海威脅貨輪「銀河領袖號」畫面。（路透檔案照）

2023/12/22 05:30

已逾百艘貨輪被迫改道

〔編譯管淑平／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的戰火影響紅海情勢緊張，鑑於哈瑪斯盟友、葉門叛軍「青年運動」近日頻頻在紅海攻擊商船，已有一百多艘貨輪改道，避免航經蘇伊士運河。針對紅海航運受干擾，希臘、澳洲廿一日均宣布，加入美國帶領的十國聯盟紅海護航行動。

澳洲、希臘派兵加入十國聯盟

澳洲國防部長馬勒斯廿一日表示，澳洲軍方明年一月將派出十一名軍事人員，支持這項以巴林為總部的「繁榮守護行動」，澳洲原本在當地已經駐有五人。但是馬勒斯說，「我們不會派軍艦或軍機」，澳洲軍方需要將戰略焦點維持在印度、太平洋地區、南海和東海。

請繼續往下閱讀...

希臘國防部長鄧迪亞斯廿一日指出，一艘希臘海軍護衛艦將奉命加入多國護航特遣隊。他說，身為居領先地位的海運國家，希臘在處理全球海上運輸「重大威脅」上，有「根本利益」。

獲得伊朗支持的「青年運動」領袖胡提廿日揚言，如果華府針對他們、意圖進一步升高局勢，他們就將攻擊美國軍艦，「任何美方針對我國的行動，都將淪為我們的攻擊目標」，包括美國戰艦、利益、航行活動。華爾街日報報導，一些分析家預期，若青年運動不停止攻擊商船，美軍可能會發射戰斧飛彈攻擊葉門飛彈設施。在二○一六年，美軍曾攻擊青年運動控制的三處葉門雷達站。

亞歐運輸時間多三、四週

全球運輸物流公司「德迅集團」廿日向英國衛報指出，已經有一○三艘貨輪改繞南非的好望角，避免航經蘇伊士運河，預期還會有更多艘船改道，亞洲和歐洲之間的航運將因此增加約一．一一萬公里，運輸時間多了三或四週。

蘇伊士運河位於紅海北端，連結地中海，是亞洲、中東和歐洲往來的海上運輸要道，每年有約一萬九千艘船隻通過。「德迅」指出，目前為止，改道的貨輪總共可載貨量為一三○萬個廿呎標準貨櫃（TEU）。也有石油、天然氣油輪改道，其中已公開聲明改道的油氣公司以「英國石油」的規模最大。德迅表示，多花的時間，預期將吸收全球船隊運輸量能的廿％，影響供應鏈整體穩定。

影響供應鏈 航運恐受阻90天

美國物流公司OL USA執行長貝爾已建議船運和物流公司客戶，為紅海航運受阻至少九十天做好準備。德國貨運代理公司「漢宏物流」說，一些業者已著手改採複合運輸，即空運或陸運等多種模式運輸。

「青年運動」新招募成員20日遊行示威，手持巴勒斯坦旗幟展現對哈瑪斯的支持。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法