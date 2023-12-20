護紅海商船 美聯合10國打擊葉門叛軍
〔編譯林家宇／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀十八日宣布發起跨國安全倡議「繁榮守護行動」（Operation Prosperity Guardian），由美國、英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾和西班牙組成十國聯盟，在紅海南部和亞丁灣（Gulf of Aden）聯合巡邏，打擊葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi）對紅海船運的威脅。
奧斯汀指出，這個安全聯盟的目標是確保所有國家的自由航行權利，「尋求維護自由航行基本原則的國家，必須團結應對這項非國家行為者所帶來的挑戰」。奧斯汀也警告伊朗停止支持青年運動，並要求同樣由伊朗支持的黎巴嫩武裝組織「真主黨」（Hezbollah）避免擴大加薩衝突，「我們已經表明，不想看見這場衝突發展為更大規模或區域性的戰爭」。
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美國也向澳洲請求派遣軍艦前往紅海，但澳洲國防部助理部長齊索斯威特十九日表示，坎培拉「仍在考慮」，將在適當時機做出決定。多數澳媒預測，艾班尼斯政府將做出不派艦決定。澳洲人報（The Australian）社論指出，若澳洲拒絕美國請求，將等於向世界表明，澳洲不再是全球安全的可靠貢獻者，而是膽小與孤立的政府。
青年運動聲稱，十八日出動無人機攻擊疑似與以色列有關的挪威籍「大西洋天鵝號」（Swan Atlantic）及MSC Clara兩艘貨輪，但大西洋天鵝號船東Inventor Chemical Tankers公司表示，貨船是從法國運送生物燃料原料到留尼旺，且是新加坡公司管理，與以色列無關。
美防長：續供武器給以色列 支持人道救援加薩
奧斯汀在特拉維夫表示，美國對以色列的支持「絕不動搖」，將提供更多武器彈藥、戰術車輛和防空系統給以軍，但也提及推動以巴「兩國方案」和約旦河西岸暴力升溫等情況，並重申支持降低平民傷亡和人道救援進入加薩等立場。
以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）表示，在加薩的軍事行動將逐步轉移至下個階段，「每一個我們達成任務的地區，將開始讓民眾回家，北部的進展可能比南部快」。對美方建議以色列改採情報驅動的策略，鎖定哈瑪斯高層目標，「這不代表行動的結束，這意味著更精確及更專注在特定目標上」。