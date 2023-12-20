護紅海商船 美聯合10國打擊葉門叛軍

美國國防部長奧斯汀十九日在巴林首都麥納瑪的美國海軍第五艦隊司令部，向多國特遣艦隊人員發表談話。（美聯社）

2023/12/20 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀十八日宣布發起跨國安全倡議「繁榮守護行動」（Operation Prosperity Guardian），由美國、英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾和西班牙組成十國聯盟，在紅海南部和亞丁灣（Gulf of Aden）聯合巡邏，打擊葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi）對紅海船運的威脅。

奧斯汀指出，這個安全聯盟的目標是確保所有國家的自由航行權利，「尋求維護自由航行基本原則的國家，必須團結應對這項非國家行為者所帶來的挑戰」。奧斯汀也警告伊朗停止支持青年運動，並要求同樣由伊朗支持的黎巴嫩武裝組織「真主黨」（Hezbollah）避免擴大加薩衝突，「我們已經表明，不想看見這場衝突發展為更大規模或區域性的戰爭」。

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美國也向澳洲請求派遣軍艦前往紅海，但澳洲國防部助理部長齊索斯威特十九日表示，坎培拉「仍在考慮」，將在適當時機做出決定。多數澳媒預測，艾班尼斯政府將做出不派艦決定。澳洲人報（The Australian）社論指出，若澳洲拒絕美國請求，將等於向世界表明，澳洲不再是全球安全的可靠貢獻者，而是膽小與孤立的政府。

青年運動聲稱，十八日出動無人機攻擊疑似與以色列有關的挪威籍「大西洋天鵝號」（Swan Atlantic）及MSC Clara兩艘貨輪，但大西洋天鵝號船東Inventor Chemical Tankers公司表示，貨船是從法國運送生物燃料原料到留尼旺，且是新加坡公司管理，與以色列無關。

美防長：續供武器給以色列 支持人道救援加薩

奧斯汀在特拉維夫表示，美國對以色列的支持「絕不動搖」，將提供更多武器彈藥、戰術車輛和防空系統給以軍，但也提及推動以巴「兩國方案」和約旦河西岸暴力升溫等情況，並重申支持降低平民傷亡和人道救援進入加薩等立場。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）表示，在加薩的軍事行動將逐步轉移至下個階段，「每一個我們達成任務的地區，將開始讓民眾回家，北部的進展可能比南部快」。對美方建議以色列改採情報驅動的策略，鎖定哈瑪斯高層目標，「這不代表行動的結束，這意味著更精確及更專注在特定目標上」。

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