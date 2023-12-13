澤倫斯基示警 美援耗盡 「俄」夢成真

烏克蘭總統澤倫斯基11日在華府會見國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃後，向媒體發表談話。（路透）

2023/12/13 05:30

戰後3度訪美 懇求繼續軍援

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基十一日在華府國防大學向美國官員發表演說，懇求美方持續提供軍事援助，並警告若未能協助烏克蘭擊退俄羅斯侵略，將使克里姆林宮破壞歐洲民主的大夢成真。面對美國國會共和黨議員轉為反對資助烏克蘭的態勢，澤倫斯基強調，政治人物不應該「背叛軍人」，即將耗盡的美援只會讓俄國總統普廷雀躍，「你們可以指望烏克蘭，我們也希望能夠如此地仰賴你們」。

歐盟擬籌應急資金 助基輔再撐一年

澤倫斯基十一日也和國際貨幣基金（IMF）、世界銀行領袖會面，前者宣布提供烏克蘭新一筆九億美元貸款。而由於匈牙利矢言阻止歐盟緊急金援烏克蘭五百億歐元，歐盟外交官也正在討論技術性替代方案，試圖在不動用歐盟共同預算的情況下，由歐盟其餘廿六國協助烏國籌措應急資金，使基輔可以再撐至少一年。

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英國也可能提升援烏力道。英國是目前僅次美國和德國的第三大烏克蘭軍備供應國。德國上月宣布擬將明年援烏金額增至八十億歐元，英國現行年度資助為廿三億歐元。中央社報導，英國國防大臣夏普斯十一日在與挪威國防部長葛拉姆、烏克蘭海軍司令涅日帕帕聯合記者會指出，若讓俄國侵略成功，等於是向中國、伊朗傳達英國及其盟友不願捍衛國際規範的訊號。

澤倫斯基十一日抵達華府，這是他在俄國入侵烏克蘭後第三次訪美，預定十二日與拜登及民主、共和兩黨國會領袖會晤，爭取至關重要的六一○億美元軍事援助。白宮國家安全會議發言人表示，拜登將表明讓烏克蘭取得援助的堅定立場。

美提議改採保守戰略 逼俄上談判桌

紐約時報報導，由於烏克蘭反攻失利，加上美國和國際支持出現疲軟，美方提議烏克蘭明年改採保守戰略，鞏固現有領土並強化防禦工事，建立足夠的補給、部隊規模和自行製造武器的能力，確保基輔能夠抵禦任何新的俄軍攻勢，目標是創造足夠且可信的威脅，讓俄羅斯在二○二四年底或二五年考慮進行有實質意義的談判。

不過，烏方希望能夠持續地面進攻和長程打擊，藉此獲取全球關注。但美國官員直言，缺少新戰略和額外資助，恐使烏克蘭輸掉戰爭；烏克蘭領導層並未意識到美國持續性的援助並不穩定，且懷抱不切實際的期待，例如要求供應西方軍火庫存沒有的數百萬發火砲。另一方面，由於烏軍在克里米亞締造顯著戰果，烏國正評估是否乘勝追擊，藉由攻擊兵工廠、武器庫和運輸列車路線等方式，讓俄軍顧此失彼。美方也肯定烏克蘭在克里米亞的表現，對於烏軍若干新構想持開放態度。

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