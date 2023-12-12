美撐腰菲國 促中停止危害南海

菲律賓和中國船隻9日至10日連續2天在南海爆發衝突，中國海警聲稱，對4艘闖入仁愛暗沙的菲國艦艇實施管制，但放行一艘人道補給船，不料菲國武裝部隊參謀總長布勞納（右）和西部軍區司令卡羅斯（左），打扮成平民混在該補給船上，成功登上報廢登陸艦「馬德雷山號」，再換上軍裝宣示主權，成為迄今登上該艦的菲律賓最高階軍事官員。（美聯社）

2023/12/12 05:30

抗議中國海警衝撞菲船 菲擬驅逐中國大使

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓和中國船隻接連在南海黃岩島、南沙群島仁愛暗沙附近海域，發生發射水砲和船隻碰撞衝突，再次引發爭端。美國十日呼籲北京方面停止在南海「危險和破壞穩定」的行為，菲律賓也指控中方升級戰術，且參謀總長布勞納（Romeo Brawner）當時就在船上，菲方已召見中國駐菲大使進行抗議，甚至可能將其列為不受歡迎人物加以驅逐。

菲參謀總長 當時在船上

菲國三艘漁業和水產資源局公務船九日在黃岩島水域，遭中國海警船發射水砲，菲國海岸防衛隊的海巡船和補給船十日又在仁愛暗沙遭中國海警船衝撞及發射水砲，為菲中船隻今年以來在南海多次對抗的最新事件。

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美國國務院發言人米勒十日表示，中國船隻使用高壓水柱，並有強行碰撞等魯莽行動，對執行官方補給任務的菲國船隻造成損害，並危及菲國船員安全。中國在黃岩島的船隻還使用聲波裝置，使菲國船員喪失行動能力，並趕走菲國漁船，不僅顯示其罔顧菲國人安全和生計，也反映對國際法的漠視。

米勒強調，美方呼籲中國遵守海牙常設仲裁法院二○一六年對南海主權的裁決，停止其危險和破壞穩定的行為，美國將與菲國站在一起，並重申美菲「共同防禦條約」涵蓋南海任何位置。

中國「戰術嚴重升級」

菲國總統小馬可仕十日也說，菲國在最新事件後仍「沒有被嚇倒」，「中國海警及其民兵的侵略和挑釁…只會進一步讓菲國堅定決心，捍衛國家在西菲律賓海的主權、主權權利和管轄權」。

菲國國家安全會議助理主席馬拉雅（Jonathan Malaya）表示，中國對菲國船隻的撞擊和水砲攻擊，以及使用聲波裝置等，是其戰術的「嚴重升級」。布勞納則透露，他當時就在被水砲噴射又被撞擊的補給船上，他認為中國不知道他在船上，但他並未受傷。

菲國外交部發言人達沙指出，菲方已提抗議，稱中方在南海的行為「對和平、良好秩序與安全構成威脅」，並已召見中國大使黃溪連，甚至必須認真考慮將黃溪連列為「不受歡迎人士」。中國外交部則辯稱，中國海警針對菲國船隻的舉動「專業」且「克制」，並已向馬尼拉方面「提出嚴正交涉」。

法新社表示，這是菲中多年來最激烈的對抗事件，菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所所長巴童巴卡（Jay Batongbacal）認為，這種情況將變得更頻繁持久。新加坡南洋理工大學助理教授兼軍事專家拉什卡（Michael Raska）說，中國的行動「不僅是為恐嚇和脅迫菲國接受中國的領土主張，也很可能是為考驗美國的心」。

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