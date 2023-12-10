美日韓︰挺身維護台海穩定

美國國家安全顧問蘇利文、南韓國家安保室室長趙太庸及日本國家安全保障局局長秋葉剛男（左至右）九日在首爾會談，重申將維護台海的和平穩定，並確保南海和東海的航行自由。（美聯社）

2023/12/10 05:30

三方國安首長首爾會談

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮國家安全顧問蘇利文、南韓國家安保室室長趙太庸及日本國家安全保障局局長秋葉剛男，九日齊聚南韓首爾舉行三方會談。蘇利文在會後表示，華盛頓及其亞洲盟友將「挺身而出」維護台灣海峽的和平與穩定，並重申他們對主權爭議的南海和東海航行自由的承諾。

確保南海和東海的航行自由

三人在南韓總統辦公室大樓會談後共同召開記者會。蘇利文表示，這是八月間美日韓領袖峰會所做承諾的後續行動，三國再次確認將合作創造更自由開放、更繁榮安全的印太地區，「我們將繼續維護台灣海峽的和平與穩定，以及東海和南海的航行自由」。

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強化打擊「假新聞」防介選

韓聯社指出，美日韓也將強化打擊「假新聞」的合作，避免不實資訊影響選舉公正性與民主社會基礎，此舉可視為防範中國、俄羅斯、北韓介入選舉的行動。

因應北韓局勢加強國防合作

針對日益緊張的朝鮮半島局勢，蘇利文表示，華府正加強與首爾和東京當局的國防合作，並改善對北韓飛彈測試和軍事間諜衛星發射活動的回應，對北韓發射飛彈的即時數據共享也將在本月啟動。他還提到，三國已同意採取新措施，更有效地應對北韓研發太空武器和飛彈、迴避國際制裁等行為，包括三國海岸警衛隊之間將「深入合作」，並阻止北韓透過駭客攻擊竊取虛擬貨幣，再透過交易所進行洗錢而獲取收入。

三人也對北韓和俄羅斯潛在的軍備同盟表示擔憂，憂心平壤正為俄國提供彈藥，以換取技術升級核武。蘇利文表示，盟國正在為北韓明年大秀武器、提高威脅力度做好準備，其中可能包括北韓第七次核試驗。

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