長期遭俄網攻 英制裁俄情報官

英國政府七日指出，俄羅斯聯邦安全局對英國進行多年、「持續的」網路攻擊行動，鎖定英國高知名度政治人物、公務員、智庫學者和記者，干預英國的政治運作。（路透檔案照）

2023/12/08 05:30

點名俄中伊朗北韓 網路主要威脅

〔編譯管淑平、周虹汶／綜合報導〕英國政府七日指出，俄羅斯情報機構「聯邦安全局」（FSB）對英國進行多年、「持續的」網路攻擊行動，鎖定英國高知名度政治人物、公務員、智庫學者和記者，干預英國的政治運作。英國政府已為此事召見俄國大使，並宣布制裁兩人，其中一人是現任FSB情報官。

明年40國選舉 應提高警覺

英國副首相陶敦（Oliver Dowden）點名俄羅斯、中國、伊朗、北韓為各國網路安全威脅主要來源，明年全球有四十個國家舉行選舉，敵意國家行為者勢必持續試圖侵蝕民主政治，各國有必要強化抵禦機制，包括強化網路安全、精進相關技能，而且「人人有責」。

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英國外交部指出，儘管部分攻擊造成文件外洩，但干預英國政治和民主的企圖並未得逞，公開此事的目的是破壞該團體的行動，並在多國明年都將舉行重要選舉前，提高警覺性。考量俄國網路間諜活動的跨國性質，由英國、美國、澳洲、加拿大、紐西蘭組成的情報分享聯盟「五眼聯盟」，也聯合發布新版指引，示警俄國情報機構和駭客的網路活動，揭露相關技術細節及可行的應對措施。

英國外交部政務次長杜契堤（Leo Docherty）七日向國會下議院表示，俄國聯邦安全局至少從二○一五年起，便針對英國多個黨派的國會議員，以及「高知名度個人和實體」，選擇性洩露、放大敏感資訊，為俄國利益服務。他說，「我今天能夠證實，俄國聯邦安全局是一場持續試圖干預我國民主程序行動的幕後主使者」。

俄情報局全球「釣魚」

英國情報安全機關「國家網路安全中心」（NCSC）指出，FSB仍持續在全球進行「釣魚」行動，蒐集情資。人在華府訪問的英國外交大臣卡麥隆針對此事發表聲明，「俄羅斯試圖干預英國政治，尋求威脅我國民主程序，完全令人無法接受。儘管他們一再嘗試，但是都未能成功」。

杜契堤點名其中一個俄國駭客團體「暴雪星」（Star Blizzard），該團體前名SEABORGIUM、也有Callisto Group、TA446、COLDRIVER、TAG-53、BlueCharlie等多種名稱，英國政府資安機關「幾乎可以肯定」該團體從屬於FSB的「十八號中心」（Centre18），曾發動數百起高度針對性的駭客攻擊；致力捍衛民主的英國智庫「治國方略研究所」（Institute for Statecraft）二○一八年遭駭客入侵，以及一九年英國大選前，英美貿易文件遭外洩在網路上流傳，均為該團體所為。

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