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印尼媒體與中媒合作 學者︰可能影響明年大選

學者指出，印尼新聞媒體與中國官方媒體合作，可能導致印媒淪為北京美化新疆種族滅絕暴行的宣傳工具，讓「一帶一路」相關報導無法完整呈現，甚至影響印尼明年二月的總統大選。圖為印尼總統佐科威（左）十月間前往北京，參加第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，與中國國家主席習近平（右）會晤。（路透檔案照）

學者指出，印尼新聞媒體與中國官方媒體合作，可能導致印媒淪為北京美化新疆種族滅絕暴行的宣傳工具，讓「一帶一路」相關報導無法完整呈現，甚至影響印尼明年二月的總統大選。圖為印尼總統佐科威（左）十月間前往北京，參加第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，與中國國家主席習近平（右）會晤。（路透檔案照）

2023/12/05 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕印尼多家新聞媒體近年與中國官方媒體簽署合作協議，將在新聞內容等領域廣泛交流。然而，當地學者指出，此舉可能導致印媒淪為北京美化新疆種族滅絕暴行的宣傳工具，也讓「一帶一路」相關報導無法完整呈現，甚至影響印尼明年二月的總統大選選情。

「美國之音」（VOA）三日報導，印尼「美都新聞」（Metro Xin Wen）上月十四日與中國中央廣播電視總台簽署合作協議，將加強雙方在新聞內容等「各領域的廣泛合作與交流」。之後，該媒體數度跟進中國日報、新華社等中國官媒，製播批判美國的報導，包括指稱美國介入南海問題只會讓情況更糟。

恐為北京宣傳 抹滅新疆暴行

印尼獨立智庫「經濟與法律研究中心」（CELIOS）中國和印尼研究中心主任拉赫馬特（Muhammad Zulfikar Rakhmat）指出，中國利用許多方法，在印尼傳播有關中國的正面敘事，現在印尼就常看到新疆不存在侵犯人權事件的新聞。中國還曾於二○一九及二二年邀請印尼記者前往新疆，許多人在行程結束後「被要求寫一些中國相關消息」，隨後便出現像是「新疆（人權）事件是西方政治宣傳」等報導。

美國智庫「自由之家」資深研究員庫克（Sarah Cook）直言，北京對印尼的外宣已獲成效，「自二○二○年來，印尼民眾對中國印象漸差，也不信任與中國經濟交流。但某些政治人物或穆斯林組織，已不像外界期望般，公開批評新疆人權」。

拉赫馬特指出，北京也會透過社群媒體宣傳「一帶一路」計畫為印尼帶來好處，例如連接首都雅加達和經濟中心萬隆的「雅萬高鐵」，但中國投資對附近環境和居民的負面衝擊，都未充分呈現。印尼羅盤電視台（KompasTV）和羅盤報（Kompas.com）五月間曾製播有關雅萬高鐵債務飆升的報導，結果被依違反版權起訴。印尼獨立記者聯盟（AJI）及印尼新聞法律援助協會都認為，此為有心人士試圖壓制相關報導。

另外，印尼多媒體大學傳播系助理教授安邦（Ambang Priyonggo）警告，印尼明年總統大選的候選人之一吉伯朗，是現任總統佐科威長子，可能獲得中國支持，因為印尼當權派可為中國帶來政經利益，使其延續在印尼的建設計畫。

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