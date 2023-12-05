葉門叛軍攻擊紅海商船 美軍馳援擊落無人機

美國驅逐艦「卡尼號」。（美聯社檔案照）

2023/12/05 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕一艘美國海軍驅逐艦與三艘商船三日傳出在紅海遭遇無人機與彈道飛彈襲擊，伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）已承認攻擊其中兩艘船，目的在於報復以色列在加薩走廊的攻擊行動。美國國防部警告，此舉直接威脅到國際商業與海事安全，可能採取反擊措施。

「青年運動」最近數週對以色列發動一連串無人機與飛彈攻擊，並在上月扣押一艘貨輪，前述攻擊行動恐標誌著衝突顯著升高。此外，伊朗支持的伊拉克民兵也趁隙作亂，美軍三日對伊拉克北部城市基爾庫克周邊發動空襲，炸死五名武裝份子，他們當時正準備向美軍發射武器。

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五角大廈負責指揮中東和中亞地區軍事行動的中央司令部（CENTCOM）聲明說，在紅海南部國際海域作業的三艘商船，三日遭到四次攻擊，美國海軍「勃克級」神盾驅逐艦「卡尼號」（USS Carney）回應商船的求救訊號，並提供支援，擊落朝向這艘戰艦飛行的三架無人機。五角大廈並未透露卡尼號以何種手段擊落無人機。

聲明說，美方完全有理由相信，這些襲擊雖然是由「青年運動」發動，但完全是由伊朗所促成，美國將與盟友和夥伴充分協調，考慮採取所有適當應對措施。

法新社報導，卡尼號偵測到一枚從「青年運動」掌控的葉門地區發射的飛彈，落在懸掛巴哈馬國旗的「Unity Explorer」貨輪附近海域；該船後來通報遭到另一枚飛彈攻擊，受到輕微損傷。此外，懸掛巴拿馬國旗的散裝貨船「Number9」，也通報遭到來自葉門的飛彈攻擊而受損，所幸無人傷亡。還有一艘同樣懸掛巴拿馬國旗的「Sophie II」商船，也遭到攻擊。

以軍進入加薩南部

以色列國防軍（IDF）已開入加薩走廊南部，將地面行動擴大到整個加薩地區，並宣稱已發現八百多個隧道豎井，已「摧毀」其中約五百個。

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