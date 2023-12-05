香港學運女神周庭 流亡加拿大

周庭曾參與創立現已解散的本土派政黨「香港眾志」，並擔任副秘書長，有香港「學運女神」之稱。（法新社檔案照）

2023/12/05 05:30

「免於恐懼的自由 多麼可貴」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港知名學運領袖周庭在年滿廿七歲的三日，打破走出牢獄兩年半以來的沉默，於加拿大多倫多宣布將留在當地就學，不會履行「港區國安法」案件的保釋條件，在本月底返回香港報到，等同棄保流亡。她透露不久前為了取回護照，答應港警前往中國「參觀」，對其身心造成更大壓力，考量香港局勢後，做出離開家鄉的決定，「大概一輩子不會回去了」。

周庭曾在二○一四年「雨傘革命」的前線爭取民主普選，之後參與創立現已解散的本土派政黨「香港眾志」，並擔任副秘書長，有香港「學運女神」之稱。然而，她因二○一九年「反送中」運動期間參與包圍警察總部，遭判刑十個月，扣減刑期後於二一年六月出獄；同年八月又被依「勾結外國或境外勢力危害國家安全」的國安法罪名逮捕，隨後獲准保釋，條件是交出護照，並定期向警方報到。

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周庭三日晚間在社群媒體Instagram發文，透露已在加國一所大學就讀三個月，依香港國安警察要求，必須在本月底返港報到，但經過深思熟慮，包括香港情勢、自身安全、生理和心理健康狀況，決定不返港。

周庭如今等同棄保，成為最新一位被北京威權逼迫出走的香港民運領袖。與周庭一同創黨的黃之鋒仍被拘留，且面臨「顛覆國家政權」罪名，罪成恐終身監禁；創黨主席羅冠聰則已流亡英國。

為取護照 被迫赴中打卡

周庭還透露，今年七月初國安警察向她表示，若想取回護照，必須「跟我哋返一次大陸（跟我們回一次大陸）」。在「沒有拒絕權利」的情況下，八月她在五名香港國安人員陪同下前往深圳「一日遊」，行程包括參觀改革開放展覽，並到騰訊企業總部了解「祖國科技發展」。她說，全程雖無與任何官員或黨員見面，但一直感到被監視，還被要求在景點「打卡」，懷疑那些照片日後將成為「愛國」證據。回香港後，她甚至被迫寫信「感謝警方」。

擔憂再被捕 身心幾崩潰

周庭解釋，如果回港向警方報到，即使不被拘捕或收回護照，也可能必須滿足某些條件才能繼續出國求學。隨著香港形勢愈發嚴峻，難保此後不會再被禁止出境，「我不想再被迫做不想做的事情，也不想再被迫到中國大陸。這樣下去，即使我人安全，身體和心靈也會崩潰」。她坦言，這幾年切身感受到「免於恐懼的自由，是多麼可貴的東西」，「我終於不用再為會否被捕而擔憂，也可以說想說的話、做想做的事了」。

考慮申請庇護 不回香港

日語流利的周庭四日接受東京電視台專訪，再次表示已永遠無法回香港，目前正考慮未來計畫，包括在加國申請庇護。不過，她拒絕透露是否會從國外參與香港民主化活動，僅說會做對香港有利的事，「我想盡我所能，讓人們關注香港的情況」。

港警國安處四日發表聲明，在未提及周庭的情況下，「強烈譴責公然挑戰法紀的不負責任行為，呼籲當事人懸崖勒馬，不要走上不歸路，一生背負『逃犯』之名」。中國外交部發言人汪文斌也表示，任何人都沒有法外特權，任何違法犯罪行為必然受到法律懲處。

香港知名學運領袖周庭三日宣布，將留在加拿大就學，不會履行「港區國安法」案件的保釋條件，在本月底返回香港報到，等同棄保流亡。 （美聯社檔案照）

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