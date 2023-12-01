超級國務卿 季辛吉百歲辭世

季辛吉（左）2023年7月訪問中國，與中國國家主席習近平會面。（路透檔案照）

2023/12/01 05:30

美與中俄外交關鍵人物 褒貶參半

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國前國務卿季辛吉十一月廿九日在康乃狄克州家中過世，享壽一百歲。季辛吉從逃離納粹德國的猶太移民，躍居美國外交政策呼風喚雨人物，八年公職生涯，經歷尼克森和福特兩任總統，堅定捍衛國家利益，是美國歷來唯一同時擔任國安顧問和國務卿，在冷戰高峰期，對於促成越戰結束、美國對蘇聯和對中國外交政策，都扮演關鍵但也充滿爭議的推手角色。

美唯一同時擔任國安顧問和國務卿

出生德國猶太人家庭，季辛吉在納粹德國時期為了逃避迫害，遷居紐約，數年後歸化為美國公民。二戰時接受徵召入伍，戰後進入哈佛大學先後取得政治學學士、哲學碩士及博士學位；他在尼克森參選總統時擔任其選戰幕僚，尼克森當選後於一九六九年出任國安顧問，深受重用，一九七三年更成為歷來唯一同時擔任國安顧問和國務卿，在外交事務上享有幾乎不受挑戰的權威。

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季辛吉著力於一九七○年代十年間許多改變時代事件：促成「巴黎和平協議」達成越戰停火、美國撤軍；推動美蘇緩和、簽署「第一階段限制戰略武器條約」；兩度密訪中國打開中國大門，促成歷史性的尼克森訪中，為美中建交鋪路；「穿梭外交」擴大以色列與阿拉伯國家關係等。

一九七四年尼克森因「水門案」醜聞下台，季辛吉角色隨之黯淡，在之後福特總統任內續任國務卿，卸下公職後持續提供建言，一直到晚年都還相當活躍。

季辛吉在外交上信奉「現實主義」，但批評者指責他置平衡世界強權利益於民主與人權之上，他因支持反共的獨裁政權、尤其是在拉丁美洲，以及越戰期間密令轟炸柬埔寨、寮國，被貼上戰犯標籤，一些國家尋求逮捕或訊問季辛吉，使他晚年的旅行受到限制。

獲諾貝爾和平獎 也被貼上戰犯標籤

季辛吉和前越共中央組織部負責人黎德壽以促成越戰停火、美國撤軍，一九七三年共同獲得諾貝爾和平獎，卻是諾獎史上最受爭議的決定之一，當年的巴黎和平協議最終導致越共吞併南越，引發難民潮。

美國前總統布希針對季辛吉過世，表示「美國失去了一股在外交事務上最可靠且獨到的聲音」。俄羅斯總統普廷讚揚季辛吉是「明智且有遠見的政治家」，他的名字「與務實外交政策路線密不可分」。不過，「滾石雜誌」對季辛吉過世，以頭條寫著「亨利．季辛吉，深受美國統治階級喜愛的戰犯，終於死了」。

易怒自負 曾說權力是最好的春藥

季辛吉單身時，曾與多名好萊塢女星往來，曾對記者說，「權力是最好的春藥」。前總統福特曾形容季辛吉是「超級國務卿」，易怒自負，「在自己心中從沒犯過錯」。

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