紐西蘭獨步全球禁菸令 新總理上任廢除

紐西蘭新總理盧克森27日宣誓就職，表明執政的首要任務是改善經濟、抑制通貨膨脹、調降利率，並下令廢除「新世代禁菸令」等法律。（法新社）

2023/11/28 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕紐西蘭新總理盧克森（Christopher Luxon，見圖，法新社）廿七日宣誓就職，表明執政的首要任務是改善經濟、抑制通貨膨脹，並調降利率。值得注意的是，他也下令廢除去年立法、原定明年七月實施的「新世代禁菸令」等法律，稱此舉反而助長香菸黑市，而廢除後可支持政府實施減稅。

批禁菸令助長黑市 稱廢除後有助減稅

五十三歲的盧克森在總督基羅（Cindy Kiro）主持下宣誓就職，宣告「國家黨」和保守派「行動黨」及「紐西蘭第一黨」的聯合政府，正式取代執政六年的「工黨」政府，而副總理一職將由兩個夥伴黨黨魁共同擔任。曾任紐西蘭航空執行長的盧克森表示，接任總理「是一種榮幸，也是重大責任」，廿八日將召開首次內閣會議，尋求儘快敲定「百日計畫」，並計畫在耶誕節前訪問澳洲。

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紐國大選結束六週後，國家黨終於在廿四日與兩個執政夥伴達成協議。盧克森坦言，對政府財政狀況不斷惡化感到擔憂，計畫裁減政府機構，將由各部門主管決定如何削減，停止專案、遇缺不補或裁員都有可能。他也承諾在兩年內實施減稅，培訓五百名警察，以及削減六．五％的公共服務，確保政府審慎支出。

盧克森也表示，將廢除去年獨步全球完成立法、禁止向二○○九年一月後出生者銷售菸草的「新世代禁菸令」，以及降低香菸中尼古丁含量、減少零售商等相關法令。他直言，新政府不同意該政策的部分內容，包括只透過專門菸草商店販售，以及合法銷售捲菸的商店數量從六千家減至六百家等。他強調，禁令可能催生菸草「黑市」，導致商店成為犯罪目標。吸菸率過去卅年持續下降，政府將持續透過教育和其他政策降低吸菸率，包括鼓勵人們使用電子煙做為戒菸工具。

新任財政部長威利斯（Nicola Willis）廿五日透露，「無菸立法」影響政府收入約十億美元，解禁後的香菸銷售收入將用於減稅計畫。不過，他也說，由於執政夥伴「紐西蘭第一黨」拒絕開放外國買家重回紐國房地產市場，新政府還須另覓資金來支持減稅計畫。

禁菸法旨在阻止數千例吸菸相關死亡病例，並為醫療體系節省數十億美元。反菸組織「奧特亞羅瓦健康聯盟」主席特．莫倫加（Lisa Te Morenga）批評，政策遭逆轉「對公眾健康是重大損失，對菸草業卻是巨大勝利。菸草業將以犧牲人民生命為代價來獲利」，每年可能導致多達五千人喪生。她表示，若政策全面實施，未來廿年內可節省十三億美元醫療成本，並使男、女性死亡率各降低九％及廿二％。

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