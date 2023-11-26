落實戰略夥伴 澳菲首度南海巡航

澳洲總理艾班尼斯（左）九月八日訪問菲律賓，與菲國總統小馬可仕達成擴大國防合作等諸多協議。（路透檔案照）

2023/11/26 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕鑑於中國在南海地區愈發強勢，菲律賓和澳洲廿五日起首度在南海執行為期三天的海上和空中聯合巡邏任務，是繼菲國和美國近日進行海空聯合巡邏後，又一次跨國國防合作，致力於建立一個「主權及商定而成的規則和規範皆獲得尊重」的和平區域。

澳洲國防部長馬勒斯在與菲國防長鐵歐多洛的聯合聲明中表示，澳菲兩國首次聯合巡邏，代表雙方九月簽署的戰略夥伴關係得到落實，「澳洲和菲律賓堅定致力於建立一個和平、安全和繁榮的地區，主權及商定的規則和規範皆獲得尊重」。他說，澳洲國防軍和菲國武裝部隊之間的首次海上合作，證明了這個重要承諾。

請繼續往下閱讀...

中國聲稱對幾乎整個南海擁有主權，但位於荷蘭海牙的「常設仲裁法院」（PCA）在二○一六年判決表示，中國的主張沒有任何法律基礎。菲國正在加強反擊中國在南海的「侵略活動」，而南海也成為美中海軍行動擦槍走火的衝突熱點。

土烏巴艦前天航經台海

菲國國防部發言人安多隆表示，巡邏活動將在西菲律賓海的菲國專屬經濟區進行，菲方派出兩艘海軍艦艇和五架偵察機。澳洲則派出遠程巡防艦「土烏巴艦」（HMAS Toowoomba）和P8-A「海神式」海上巡邏機。「土烏巴艦」才於廿四日航經台灣海峽。

菲國總統小馬可仕在Ｘ社群平台上稱讚菲澳巡邏任務維護了基於規則的國際秩序，也體現兩國之間不斷發展和深化的戰略與防務夥伴關係。

菲國和美國廿三日才結束為期三天的聯合海空巡邏任務，從台灣附近海域開始，在西菲律賓海結束。當時，中國就曾指責菲國招募「外國勢力」在南海巡邏並製造事端，但馬尼拉當局堅稱這些海上活動屬其權利範圍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法