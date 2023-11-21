日本無人機據點擬南移

日本計畫在2024年底前將海上保安廳的MQ-9B「海上衛士」無人機據點，從目前的青森縣南移到福岡縣的北九州機場，架數也預定在2025年度中從3架擴編為5架，以反制中國在釣魚台列嶼周邊海域的活動。（法新社檔案照）

2023/11/21 05:30

反制中國 加強釣魚台周邊監視

〔駐日特派員林翠儀／東京廿日報導〕日本為反制中國在沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊海域的活動變本加厲，計畫在二○二四年底前將海上保安廳的MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人機據點，從目前的青森縣南移到福岡縣的北九州機場，架數也預定在二○二五年度中從三架擴編為五架。

從青森移至北九州機場

日本海保為加強海上監視行動，去年與美方簽訂三年租賃合約，引進美國通用原子航空系統公司製造的MQ-9B無人機，部署在青森縣八戶基地，並於同年十月開始運用，目前編制為三架。

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MQ-9B無人機可透過衛星從地面進行遠程遙控，具備長滯空、使用高性能相機進行全時段監偵能力、打擊能力，以及即時傳輸鏈路系統的無人機系統，可支援作戰、對敵予以嚇阻，破壞敵軍作戰節奏與行動。海保的運用與自衛隊最大的不同點在於，MQ-9B的操控和維護可委託外部實施，減輕海保的人力負擔。

今年七月，中國在尖閣諸島附近的日本專屬經濟區（EEZ）設置浮標，日本雖提出抗議並要求撤除，但中方相應不理。讀賣新聞報導，政府相關人士透露，北九州鄰近尖閣諸島和朝鮮半島，海保MQ-9B無人機基地若移到北九州，將可進一步發揮海洋監視能力。這項計畫預定今年內公布。

北九州機場位於福岡縣，也是國家管理、可全天候運用的機場，機場內也有海保基地。在今年五月舉辦七大工業國集團（G7）峰會期間，因應維安所需，也曾設置MQ-9B無人機的臨時加油和維修據點。

另一方面，日本也計畫採購兩架MQ-9B無人機，於二○二五年度增加部署。政府人士表示，雖然目前三架MQ-9B為租賃引進，但經過一年的運用，判斷具有長期部署的價值。

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