因應中國襲擊 模擬奪回島嶼 日東海演練兩棲作戰

日本進行模擬奪回島嶼的兩棲作戰演習，圖為自衛隊員搶灘登陸。（路透）

2023/11/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本陸上自衛隊「水陸機動團」（相當於美軍陸戰隊）十九日在鹿兒島縣轄下、位處東海邊緣的德之島，進行模擬奪回島嶼的兩棲作戰演習，顯示日方擔憂該島暴露在中國攻擊的高風險中，已加緊準備因應措施。

「路透」指出，隨著日本與中國、俄羅斯和北韓的緊張局勢加劇，日本自衛隊近期實施代號「05JX」、為期十一天的全國性演習，旨在展示從地面、海上和空中保衛國土及核電廠等基礎設施的能力，而東海離島德之島為這次為演習畫下句點，總計動員三萬名陸、海、空自衛隊員，以及約一萬名美軍參與。自衛隊統合幕僚長（相當於參謀總長）吉田圭秀親自視察德之島演習後表示，「JX的目標是表明，如果因襲擊而出現緊急情況，我們能夠共同應對」。

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德之島演習搶灘登陸

在德之島演習中，約廿名自衛隊員為了奪回被外國侵佔的島嶼，從運輸艦上搶灘登陸。部分人員駕駛兩棲突擊車，自近海的艦艇出擊，部分人員則乘坐橡皮艇，並以軍用氣墊船運送其他重型裝備。

德之島是奄美群島的島嶼之一，面積約二四七平方公里，海岸線長約八十公里，與日本西南島鏈上向台灣延伸的許多海灘不同，德之島的灘岸沒有阻礙軍事行動的珊瑚礁，因此被視為容易遭到中國攻擊的日本領土之一。

戰機在商業機場降落

此外，日本航空自衛隊位於九州福岡縣的築城基地，日前也進行四架F-2戰機降落大分機場的演練，是自衛隊戰機首次在商業機場進行降落。

空自也在德之島機場、岡山縣岡山機場、鹿兒島縣奄美機場等地進行相同演練，目的是模擬基地因敵方攻擊而無法使用的狀況。這些演習反映日本在「國家安全保障戰略」（NSS）和去年底批准的其他重要文件中提出的新政策，即要求利用機場和海港來應對突發事件。

日本首相岸田文雄去年十二月公布日本自第二次世界大戰以來最大規模的軍事建設計畫，承諾國防預算在五年內翻倍，未來幾年日本防衛演習的範圍和步伐可能增加，包括與美軍的聯合演習。據報導，日本這項為期五年、金額上看四十三‧五兆日圓（約九‧四兆台幣）的軍事計畫，將用於採購長程飛彈等新武器，以及增加備用零件和彈藥庫存，以因應長期衝突。

日本陸上自衛隊水陸機動團十九日在鹿兒島縣轄下的德之島，進行模擬奪回島嶼的兩棲作戰演習。（路透）

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