日新外相訪美 上川陽子「外交出道」

日本新任外務大臣上川陽子。（法新社檔案照）

2023/09/19 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十八日報導〕日本新任外務大臣上川陽子十八日啟程前往紐約參加聯合國大會。上川這次訪美，除了將在會外舉行七大工業國集團（G7）外長會談之外，也預定和美國國務卿布林肯舉行雙邊會談，她在各國元首和高官出席的國際大會中「外交出道」，也備受矚目。

上川十三日就任外相，她也是這次岸田內閣改組中最具話題性的人物之一。現年七十歲的上川是自民黨眾議員，已當選七次，受矚目的原因在於她曾在安倍晉三和菅義偉內閣三度出任法務大臣，前後累計長達一一六二天，這次被延攬接掌完全不同領域的外相，跌破很多人的眼鏡。

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三度出任法務大臣 處死麻原彰晃

不過，上川也不是簡單人物，她在法相任內共簽署十六人的執行死刑公文，包括奧姆真理教教主麻原彰晃在內的十三名幹部和相關人員。簽署麻原的死刑公文，也代表上川餘生都要面對偏激教徒報復的風險，因此即使她卸任法相，政府仍安排多名隨扈，保護她和家人的安全。

上川有很強健的心理素質，安倍在延攬她出任法相之初，曾告訴她，若在簽署執行死刑公文時有所疑慮，可以找他商量，但上川總是在事後才向安倍報告「已經執行了」。安倍曾盛讚上川有鋼鐵般的意志，如果日本誕生第一位女首相，上川會是最佳人選。

日本眾議員位於赤坂的宿舍二樓食堂，是日本政壇相當有名的「赤坂自民亭」，自民黨議員定期在此聚會，帶來各自選區的美酒、美食和同僚分享，順便推廣家鄉特產，以前安倍與岸田也常在這裡和年輕的議員拚酒。上川多年來一直充當「自民亭」的「女將」（料亭老闆娘），招呼議員同僚，其中最有名的就是二○一八年七月，她在簽署麻原彰晃等七名奧姆真理教幹部的死刑執行公文後，當晚仍穿著圍裙在「自民亭」招呼議員聚餐，完全看不出來隔天將有震撼全日本的大事要發生。

上川畢業於東京大學教養學部，畢業後進入三菱綜合研究所擔任研究員，一九八六年前往哈佛大學甘迺迪政府學院，取得政治行政學碩士學位，後來擔任美國民主黨聯邦參議員包可士（Max Baucus）的政策助理，返國後成立Globalink研究所，為日本的政策制定提供協助。

鐵娘子上川還有與形象不太相符的興趣，她擁有日本傳統舞蹈「日本舞踊」的「名取」資格，可以打出所屬流派的名號進行公開表演。隨扈和採訪她的記者都覺得，上川很隨和好相處，尤其升格當上阿嬤後更溫和了。

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