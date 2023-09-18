北約秘書長︰須為烏持久戰做好準備

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格。（歐新社檔案照）

2023/09/18 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）警告，自二○二二年二月持續至今的烏俄戰爭，短期內仍不會結束，要做好長期應對準備，「多數戰爭都會比起初預期的要來得長久」，「因此，我們必須為在烏克蘭的長期戰爭做好準備。」

史托騰柏格在德國馮克媒體集團 （Funke）十六日刊出的專訪中表示，大家都希望能盡快邁向和平，「但我們也得認知到，只要澤倫斯基總統和烏克蘭停止戰鬥，他們的國家將不復存在」，「只要普廷總統和俄羅斯放下武器，我們就會迎來和平。」

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至於烏克蘭加入北約一事，史托騰柏格說，「毫無疑問，烏克蘭終將加入北約」，「當這場戰爭結束後，我們需要給予烏克蘭安全保證，否則歷史將會重演。」

烏俄戰爭爆發後推動芬蘭加入北約的總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）接受紐約時報專訪時警告，歐洲領袖和人民不應對戰爭情勢加劇的風險過於樂觀，「我們正處於極度敏感的局勢中。即便是一件小事，都可能使情勢大幅惡化。這就是這類大規模戰爭的風險。動用核武的風險是巨大的。」

烏克蘭大量動用無人機打擊俄軍

烏克蘭近期大量動用無人機打擊克里米亞和俄國黑海艦隊設施等軍事目標，並往內部深入至首都莫斯科。俄國國防部聲稱，防空系統十七日摧毀從四面八方朝克里米亞而來的至少六架無人機，但未說明是否造成損害或人員傷亡。莫斯科市長索比亞寧提到，無人機在伊斯特拉及拉緬斯科耶地區上空被攔截，殘骸並未造成傷亡或損害，但至少卅架班機延誤，六架航班取消。俄羅斯西南部城市奧勒爾（Oryol）的一座油料庫遭無人機破壞並引發火勢，無人傷亡。

烏克蘭數位轉型部長費多羅夫在十五日的專訪中指出，「可以確定的是，會有更多的無人機，更多的攻擊，以及更少的俄羅斯軍艦。」他日前提到，烏克蘭的無人機生產速度與去年相比提升逾一百倍，年底可達到一二○至一四○倍。此外，烏國正在測試即使外部通訊受電戰手段干擾，仍可從數公里外定位目標並指引無人機的人工智慧（AI）系統。

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