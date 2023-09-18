日新防相︰中國軍事動向 令人憂慮

日本新任防衛大臣木原稔。（美聯社檔案照）

2023/09/18 05:30

日美韓三方安全合作 是應對區域緊張的基石

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本新任防衛大臣木原稔十七日表示，他對中國快速擴張軍備以及在東海與南海的活動「深感憂慮」，並稱日本、美國和南韓三方安全合作，是日本政府應對日趨緊繃的區域環境的「基石」，包括北韓和俄羅斯合作。

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木原是在參加日本放送協會（NHK）電視節目「日曜討論」時，發表前述看法。在日本首相岸田文雄日前內閣改組時接掌防衛省的木原還強調，在面臨多個與日俱增的威脅下，持續擺脫二次大戰後的軍事束縛的日本，必須維持這種連貫性；面對自二次大戰結束以來最嚴峻與最複雜的安全環境，他將堅持前任防衛大臣濱田靖一的方向，從根本上強化日本防禦能力。

針對中國，木原重申岸田內閣成員的立場，即在承諾「維護該維護的」的同時，呼籲在關切議題與潛在合作領域上，採取負責任行為與繼續對話。木原說，日中兩國對區域與國際社會的和平繁榮皆負有重責，「我們需要（與中國）建立一個具有建設性的穩定關係。」

日中關係原本已因中國公務船頻繁駛入東海、尖閣諸島（釣魚台列嶼）主權爭議，以及台灣問題而緊繃，近日又因日本將福島第一核電廠的含氚廢水排入大海，導致北京宣布全面禁止日本水產進口而更加惡化。防衛省十六日表示，一艘中國海軍測量艦十五日晚間在鹿兒島縣屋久島附近駛入日本領海，海上自衛隊護衛艦和巡邏機等對此進行警戒，並透過外交管道向中方表達強烈關切及抗議。

據報導，自二○二一年十一月起，日本每隔數月就會確認中國測量艦駛入領海，這次是第九次，上一次發生在今年六月。測量艦被認為通常用於為潛艦航行勘探海底地形。

密切關注北韓與俄合作發展

在被問到近日北韓與俄羅斯的元首峰會，以及兩國疑似達成防務合作協議，木原表示，北韓領導人金正恩訪俄結果尚不明朗，但日本將「密切關注任何新發展」。因應嚴峻的區域安全環境，木原說，對日本而言，「強化與志同道合國家的關係」至關重要…在此背景下，日方堅定地將美日韓關係視為此等努力的基石。

此外，入閣前曾參與自民黨修改日本出口致命武器規定工作小組的木原說，修改相關規定必須持續進行深入討論；該議題是「重要的政策工具」，以及可能是為日本維持理想安全環境的關鍵，但前提是致命武器的出口不會改變日本做為和平國家的道路。

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