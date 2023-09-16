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金正恩訪俄戰鬥機工廠 下一站太平洋艦隊

北韓領導人金正恩15日參觀俄遠東地區阿穆爾河畔共青城市內的軍事航空工廠。（美聯社）

北韓領導人金正恩15日參觀俄遠東地區阿穆爾河畔共青城市內的軍事航空工廠。（美聯社）

2023/09/16 05:30

北韓領導人金正恩（圖中）結束與俄羅斯總統普廷的會面後，15日抵達俄遠東地區阿穆爾河畔共青城，參觀市內的軍事航空工廠，也仔細端詳一架軍機駕駛艙並聽取解說。該廠是俄羅斯重要引擎製造中心，據俄方說明，金正恩觀看了Su-35和Su-57戰鬥機生產過程，以及Su-35的飛行表演。金正恩後續行程會到訪海參崴，參訪俄羅斯太平洋艦隊。（美聯社）

北韓領導人金正恩15日參觀俄遠東地區阿穆爾河畔共青城市內的軍事航空工廠。（美聯社）

北韓領導人金正恩15日參觀俄遠東地區阿穆爾河畔共青城市內的軍事航空工廠。（美聯社）

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