「艦」指北約 俄海軍盯上利比亞港口

美媒稱俄國正尋求長期部署利比亞東部港口，將軍事勢力擴張至北約後院的地中海。圖為俄國防部副部長葉夫庫羅夫（左）上月廿四日造訪利比亞時，向控制利東的軍事強人哈夫塔展示致贈的手槍。（法新社）

2023/09/16 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報十五日獨家披露，值此美俄競逐擴大在非洲的影響力之際，莫斯科當局正尋求與控制北非國家利比亞東部的親俄軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）合作，以便俄國海軍船艦能進駐瀕臨地中海的港口，將俄國海軍部署擴及北大西洋公約組織（NATO）後院。

包括俄國副國防部長葉夫庫羅夫在內的多名俄國高官，近幾週來已與哈夫塔會面，商討俄艦在利東地區的長期靠港權，要求進入地中海畔的利東大城班加西（Benghazi）或東北部的托布魯克（Tobruk）。這兩座港口距離北約成員國希臘與義大利不到六百四十公里。

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拉攏親俄軍閥 爭靠港權

根據利國官員與顧問說，俄國官員告訴哈夫塔，獲准進入班加西或托布魯克能讓俄軍船艦加油、補給與整修。兩港現有基建足以滿足俄方所需，但不清楚俄方是否會進一步開發以派駐人員、儲存彈藥或其他補給。分析家指出，俄國爭取利東靠港權雖不至於對北約構成立即威脅，但真正的顧慮是俄終將擴大在此的軍事部署。

北約發言人懷特稱，北約正密切關注俄國海軍的動向。自烏俄戰爭爆發以來，北約已大幅增加在地中海的軍事部署，包括一個美國航艦打擊群持續部署於此。

美將造訪 施壓驅逐瓦格納

報導中還說，華府本月稍後將派出一支代表團造訪利國，施壓哈夫塔驅逐瓦格納傭兵。利比亞是傭兵組織瓦格納集團插旗非洲第一站，哈夫塔也曾是該組織的重要區域夥伴；約一千兩百名瓦格納戰士駐紮於哈夫塔的設施。

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