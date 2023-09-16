王毅下週訪俄 中國副主席韓正出席UN大會

中國國家副主席韓正將出席聯合國大會。（路透檔案照）

2023/09/16 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國外交部十五日宣布，即將在十九日進行的第七十八屆聯合國大會，將由中國國家副主席韓正出席，參與大會辯論並和秘書長古特瑞斯、大會主席及各國領袖會談；外交部長王毅則於十八日訪問莫斯科，與俄國外長拉夫羅夫會晤。

預期習赴美出席APEC生變

中國國家主席習近平近年不再親自飛往紐約出席聯大，新冠疫情期間兩度以視訊模式參與，因此今年缺席所引發的議論不如G20峰會來得強烈。然而，前中國外長秦剛七月底遭撤職後，華府隨即邀請接手的王毅訪問，原先以為他會一併出席，如今中方宣布由韓正前往，令外界頗感驚訝，也預期習近平赴美出席舊金山亞太經濟合作會議（APEC）峰會的計畫可能生變。

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王毅身兼中央外事工作委員會辦公室主任和外交部長，全權掌握外交事務；國家副主席在中國為儀式性職位，因此在安排習出席APEC並與美國總統拜登進行場邊會晤的工作上，韓正能否起到作用引發不少疑問。

此外，中國外交部同日宣布，美國軍工企業洛克希德馬丁公司及諾斯洛普格魯曼因參與美政府供應台灣武器，中方決定以「反外國制裁法」對兩家公司實施制裁，針對的是八月廿四日美國防部價值約五億美元的F-16戰鬥機「紅外線搜索追蹤系統21」（IRST21）及相關設備的對台軍售案。

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