金正恩訪俄之際 美批准售南韓F-35戰機

俄羅斯總統普廷（右）與北韓領導人金正恩（左）十三日在東方太空發射場的會談已結束，時長約兩小時。社群平台傳出一段影片，顯示正式會談開始前，金正恩的隨扈戴上白色手套仔細擦拭座椅、椅背和扶手，還對椅子及四周噴灑疑似殺菌劑。俄國「商人報」對此調侃說，「原來椅子是北韓方面最關切的問題」。（法新社）

2023/09/15 05:30

南韓、美、加海上聯合軍演

〔編譯陳成良／綜合報導〕在朝鮮半島緊張升溫之際，美國國務院十三日通知國會，批准對南韓出售價值五十億美元（約一五九六億台幣）、由洛克希德馬丁公司製造的廿五架F-35戰機，以及備用引擎和後勤設備。為防平壤蠢動，南韓、美國和加拿大海軍十四日舉行聯合軍演。

國務院聲明指出，這次軍售是透過提供可靠的防禦能力，阻止朝鮮半島地區的侵略，確保與美國軍隊協同性，從而提高南韓因應威脅能力，並將促使美國及印太地區盟友擁有更強大威懾力量。此前，南韓已訂購四十架F-35戰機。

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韓聯社報導，南韓、美國和加拿大海軍十四日在南韓西部海域舉行聯合軍演，南韓「首爾號」護衛艦、美國「美利堅號」兩棲攻擊艦、加拿大海軍「溫哥華號」護衛艦參演。首爾號艦長表示，此次軍演有效提升因應北韓威脅的態勢和能力。

俄羅斯總統普廷十三日在遠東地區阿穆爾州的東方太空發射場，與北韓領導人金正恩舉行近四年半以來首次峰會，向金正恩展示俄羅斯最現代化的太空發射設施。在與兩國國防部長舉行會談後，普廷與金正恩互稱對方為「同志」，並舉杯慶祝友誼。在招待晚宴結束時，金正恩邀請普廷訪問北韓，普廷欣然接受，這將是他第二次訪問北韓。克里姆林宮發言人佩斯科夫並證實，普廷與金正恩討論了將北韓太空人送上太空的可能性。一旦成真，這將是史上首位上太空的北韓人。

金正恩的裝甲列車十四日駛向遠東地區的哈巴羅夫斯克州，據信他會在十五日上午參觀阿穆爾河畔共青城當地的戰機工廠。預計金正恩將於十六日中午抵達海參崴，訪問俄羅斯太平洋艦隊司令部等地後，當晚啟程返回北韓。

韓聯社報導，首爾當局已確認俄軍在烏俄戰場上使用北韓製武器，但不會因此改變不提供殺傷性武器給烏克蘭的既有立場。美國國務院發言人米勒十三日形容俄羅斯與北韓間任何合作，「都令人相當不安，且可能違反多項聯合國安全理事會決議」，若情況適當，美國將毫不猶豫地祭出新制裁。

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