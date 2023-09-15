美菲研議 擴大美軍進駐菲軍事基地

美國印太司令部司令阿基里諾（左）和菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納（右）十四日於菲國奎松市的艾奎納多營軍事總部舉行記者會。（美聯社）

2023/09/15 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕菲律賓允許美國軍隊進駐的軍事基地今年初才由五個增為九個，但美國印太司令部司令阿基里諾十四日表示，他和菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納正根據兩國二○一四年簽署的「加強國防合作協議」（EDCA），討論進一步擴大美軍可使用菲律賓軍事基地的數量，兩國也在尋求達成加強情報共享協議。路透指出，美菲日漸緊密的關係令中國憂心，可能會有負面反應。

阿基里諾十四日強調，美在菲行動皆受菲國「邀請」而開展；他和布勞納皆已向各自上級報告此事，並就可行地點提出建議。布勞納同日則聲稱，EDCA旨在訓練演習、人道主義行動和救災，為菲美兩國數十年來結盟的關鍵內涵，與區域安全威脅無關。

請繼續往下閱讀...

美軍目前獲允進入九個菲國軍事基地當中，以呂宋島最東北端卡加延省北部的卡米洛．奧西亞斯海軍基地及同省拉爾洛機場離台灣最近，前者僅距四百公里。據路透上月卅日獨家報導，美國軍方正就在菲國最北部偏遠巴丹群島開發民用港口一事進行談判，此處離台灣更不到兩百公里。

阿基里諾和布勞納當天視察了卡米洛．奧西亞斯海軍基地和拉爾洛機場，前者正打造碼頭並修建機場，後者則在蓋燃料儲存設施和指揮中心。布勞納對媒體說，「我們著眼處不僅是如何更有效地合作，還有未來將開展的行動」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法