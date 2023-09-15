後冷戰世界秩序已結束 布林肯︰中國構成最大挑戰

美國國務卿布林肯指出，冷戰後形成的世界秩序已結束。（美聯社）

2023/09/15 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務卿布林肯十三日赴約翰霍普金斯高等國際研究學院發表演說，指出冷戰後形成的世界秩序已結束，世界進入與「威權激烈競爭」的新時代。他點名中國和俄羅斯，指中國構成最重大長期挑戰，俄羅斯是「最直接的威脅」。布林肯強調，美國將強化現有聯盟、串聯不同盟友並打造新聯盟，以因應時代挑戰。

布林肯闡述在後冷戰時代終結、世界進入與威權激烈競爭初期的「歷史轉折點」之際，拜登政府如何利用合縱連橫外交策略因應當前挑戰。他說，隨著競爭的加劇，許多國家都在兩面下注，「我們發現自己正處於拜登總統所說的轉捩點︰一個時代正在結束，一個新的時代正在開始，我們現在做出的決定將塑造未來數十年的格局」。

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點名俄羅斯是最直接威脅

布林肯指責，俄羅斯侵略烏克蘭是對國際秩序、主權原則、領土完整、國家獨立性和普世人權「最直接、最嚴重的威脅」，而中國「構成最重大長期挑戰」，因為中國「不僅渴望重塑國際秩序，而且越來越擁有實現這一目標的經濟、外交、軍事和技術力量」；北京與莫斯科正透過「無上限夥伴關係」，要為專制者打造一個更安全的世界。

布林肯指出，這個新興時代面臨三個決定性考驗︰激烈而持久的戰略競爭、對世界各地的生命與生計構成生存威脅的全球挑戰，以及重新平衡我們的技術未來與經濟未來的迫切需要，「從而使我們的相互依存成為力量的源泉」。

如同烏俄戰爭所示，布林肯說，國際秩序若在某處遭攻擊，衝擊不會僅限單一區域，而美國把握此新認知，集結跨大西洋與印太區域盟友，一同捍衛共享安全、繁榮與自由。他舉例，日本、南韓、澳洲與紐西蘭目前定期參與北約組織會議，歐洲、加拿大與其他國家也加入亞洲盟友行列，強化自身工具，抵抗中共經濟脅迫。

除了強化現有聯盟，並以創新、相輔相成方式把不同盟友串聯在一起，布林肯說，拜登政府也積極打造新聯盟關係，以因應當前最嚴峻挑戰。他重申，美國會與「民主朋友」合作，深化現有聯盟和夥伴關係，並建立新的夥伴關係。

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