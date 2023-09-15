強化中東關係 美與巴林簽戰略安全協議

美國國務卿布林肯（右）十三日在國務院與巴林王儲薩爾曼簽署戰略安全與經濟協議後，握手致意。（路透）

2023/09/15 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿布林肯十三日在華府與來訪的巴林王儲薩爾曼簽署戰略安全協議「全面性安全整合與繁榮協議」（C-SIPA），將雙邊關係從國防合作提升到擴大涵蓋安全、科技和貿易，以及情報能力的建立。拜登政府希望這份協議做為未來強化與其他波斯灣國家關係的模式。

這份協議是兩國經過一年磋商的成果，也勾勒出巴林對於上週二十國集團（G20）高峰會上宣布的南亞—中東—歐洲海陸貿易走廊計畫的參與程度，兩國根據這份協議也將研究開發用於迷你核電廠的小型模組化反應爐（SMR），協助巴林能源轉型。

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巴林原本已經是轄區為中東的美國海軍第五艦隊司令部所在，並且被美國定位為主要非北大西洋公約組織（NATO）盟邦，協議是對巴林地位的顯著提升。簽署時機正值拜登政府擴大拉攏該區域、尤其是波斯灣國家，抗衡中、俄對中東的著力，同時強化與中東國家既有的國防關係，遏止伊朗等可能的侵略者。

允許其他中東國家 適時加入

一名美國政府高層官員在簡報上說，這是雙邊協議，具法律約束力，但非條約，不需國會批准，「也不伴隨任何特定的軍售」。當中條款允許其他中東國家在適當時間加入，「能當做集結更多與我們有共同願景國家的基石」。

不過，該協議未提供如北約憲章第五條的共同防禦保證，而是旨在嚇阻威脅。一名美國高層官員指出，兩國矢言「在發生攻擊時，共同協助嚇阻和對抗外部侵略」，在發生最糟糕情況時，立即與盟邦諮商、決定對抗之道。

另外，華爾街日報十四日披露，美國軍火商、前名「雷神技術公司」的RTX年初原本與沙國武器商Scopa Defense準備簽約，投資二五○億美元在沙國建立武器工廠，卻突然喊卡。熟知內情消息人士透露，原因在於Scopa正發展與遭歐美制裁的中、俄實體商業往來，令RTX心有疑慮。

Scopa所有人阿吉蘭擔任沙中商會會長，除了Scopa，他另外成立「塔爾」（Tal）等兩家軍事工業公司。Tal與至少六家受美制裁的中國公司接觸，包括和中國軍方有關係的「中國兵器工業集團」。兩家公司與Scopa共用電腦伺服器等部分組織職能，若提供給Scopa的美國現役武器情資落入中、俄之手，就有被反向工程破解之危，危害美國防禦。

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