普廷會金正恩 BBC：各取所需 非兄弟情

俄羅斯總統普廷與北韓領袖金正恩十三日在俄國遠東地區的東方太空發射場舉行會談。一般認為，兩人選在當地會面具有象徵意義，暗示俄國可能協助北韓發展火箭和衛星計畫。（美聯社）

2023/09/14 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯總統普廷十三日與來訪的北韓領導人金正恩，在俄國遠東地區的東方太空發射場舉行高峰會。金正恩表示，深化與俄國關係是「第一優先」，也力挺俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，俄國將贏得這場對抗「邪惡勢力」之戰；普廷則說可能協助北韓打造衛星，以及兩國有軍事合作的可能性。

金正恩搭乘從平壤運來的專用禮車抵達，在發射場入口受到普廷親自迎接，兩人握手長達四十秒，並交談一段時間，之後共同參觀火箭發射設施，再先後進行兩國代表團、兩人一對一會談，歷時約兩小時的會談結束後共進晚宴。普廷會後表示，他和金正恩的會談具有「高度建設性」；他還宣布金正恩次日將多造訪兩座城市︰到阿穆爾河畔共青城參觀飛機工廠，然後在海參崴參觀俄軍太平洋艦隊軍力展示。

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在軍事合作上，普廷說「在這方面有可能性」。在會談前被問到是否將協助北韓打造衛星，普廷表示「那是我們為什麼來到這裡」。金正恩指出，他和普廷同意「深化戰略和戰術合作」，與俄國雙邊關係置於「第一優先」；也暗指烏俄戰爭，表示「俄國將在這場懲罰追求霸權和擴張野心的邪惡勢力的神聖戰爭中，贏得偉大勝利」，「我們將始終與俄羅斯站在一起」。

金正恩訪俄期間 北韓昨發射兩枚飛彈

十三日的會面選在位於俄國本土的最重要太空發射設施舉行，被解讀為金正恩尋求以提供俄國彈藥，換取協助發展軍事偵察衛星。在普金準備會談之際，北韓中午發射兩枚短程飛彈，落入朝鮮半島東部海域。南韓統一部表示，這是北韓首次在金正恩出訪時發射飛彈。

英國廣播公司（BBC）分析認為，普廷和金正恩都是因地緣政治現實而靠攏，是各取所需，「不盡然」是兄弟情誼。奧斯陸大學韓國研究教授狄宏諾夫指出，金正恩與普廷會談，是冒著令北京不愉快的風險，中國也會擔心俄國向平壤輸出軍事技術破壞區域穩定。

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