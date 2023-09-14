普廷會金正恩 BBC：各取所需 非兄弟情
〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯總統普廷十三日與來訪的北韓領導人金正恩，在俄國遠東地區的東方太空發射場舉行高峰會。金正恩表示，深化與俄國關係是「第一優先」，也力挺俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，俄國將贏得這場對抗「邪惡勢力」之戰；普廷則說可能協助北韓打造衛星，以及兩國有軍事合作的可能性。
金正恩搭乘從平壤運來的專用禮車抵達，在發射場入口受到普廷親自迎接，兩人握手長達四十秒，並交談一段時間，之後共同參觀火箭發射設施，再先後進行兩國代表團、兩人一對一會談，歷時約兩小時的會談結束後共進晚宴。普廷會後表示，他和金正恩的會談具有「高度建設性」；他還宣布金正恩次日將多造訪兩座城市︰到阿穆爾河畔共青城參觀飛機工廠，然後在海參崴參觀俄軍太平洋艦隊軍力展示。
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在軍事合作上，普廷說「在這方面有可能性」。在會談前被問到是否將協助北韓打造衛星，普廷表示「那是我們為什麼來到這裡」。金正恩指出，他和普廷同意「深化戰略和戰術合作」，與俄國雙邊關係置於「第一優先」；也暗指烏俄戰爭，表示「俄國將在這場懲罰追求霸權和擴張野心的邪惡勢力的神聖戰爭中，贏得偉大勝利」，「我們將始終與俄羅斯站在一起」。
金正恩訪俄期間 北韓昨發射兩枚飛彈
十三日的會面選在位於俄國本土的最重要太空發射設施舉行，被解讀為金正恩尋求以提供俄國彈藥，換取協助發展軍事偵察衛星。在普金準備會談之際，北韓中午發射兩枚短程飛彈，落入朝鮮半島東部海域。南韓統一部表示，這是北韓首次在金正恩出訪時發射飛彈。
英國廣播公司（BBC）分析認為，普廷和金正恩都是因地緣政治現實而靠攏，是各取所需，「不盡然」是兄弟情誼。奧斯陸大學韓國研究教授狄宏諾夫指出，金正恩與普廷會談，是冒著令北京不愉快的風險，中國也會擔心俄國向平壤輸出軍事技術破壞區域穩定。