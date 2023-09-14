烏軍奇襲俄艦隊總部 俄潛艦首遭攻擊

烏克蘭十三日凌晨以十枚飛彈和三艘快艇向克里米亞半島港口城市、俄羅斯黑海艦隊主要基地和司令部所在地塞凡堡發動攻擊，導致塞凡堡造船廠起火，兩艘船艦受損。（路透）

2023/09/14 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭十三日進入第五六七天，在克里米亞半島，俄國海軍黑海艦隊總部所在地塞凡堡遭到烏軍攻擊，烏軍動用巡弋飛彈鎖定俄國海軍設施與港口基礎設施，據稱造成至少廿四人受傷，同時在一處造船廠引爆大火，包括一艘潛艦和一艘登陸艦共兩艘軍艦受損。此一攻擊顯示烏軍飛彈戰力逐步茁壯，也是俄軍潛艦首度遭到攻擊。

俄羅斯國防部宣布，烏軍十三日凌晨發射十枚巡弋飛彈襲擊塞瓦堡的謝爾戈．奧爾忠尼基澤（Sergo Ordzhonikidze）造船廠，還使用三艘無人艇攻擊黑海艦隊軍艦編隊。俄軍防空系統擊落其中七枚飛彈，並出動巡邏艦摧毀三艘無人艇。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭拒絕證實動用何種巡弋飛彈，但有可能是英國今年提供的「暴風之眼」。據烏克蘭多家媒體報導，依衛星照片判斷，黑海艦隊登陸艦「明斯克號」，以及基洛級柴油動力潛艦「頓河畔羅斯托夫號」爆炸起火，是自去年二月烏俄開戰以來，俄軍潛艦首度遇襲。

同時間，俄軍也攻擊烏南敖德薩州伊斯梅爾（Ismail）的港口設施及平民建築受損，造成六人受傷，其中三人傷勢嚴重。烏軍表示，在俄國以四十四架伊朗製「見證者」無人機的跨夜攻擊中攔截卅二架。

紐時：西方制裁無效 俄飛彈產量超越戰前

紐約時報報導，據美歐和烏克蘭官員評估，俄羅斯已成功克服西方實施的制裁和出口管制，開戰不到一年，就透過亞美尼亞和土耳其等國重建關鍵零部件的貿易，將飛彈產量擴大到戰前水準以上，烏克蘭在未來幾個月特別容易遭受更嚴重襲擊。

此外，華爾街日報報導，隨著烏軍向南部反攻，俄軍也部署五萬多兵力，持續向烏國東北部哈爾科夫州重鎮庫皮揚斯克發動攻勢，但烏軍堅守陣地，俄軍攻勢陷入停頓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法