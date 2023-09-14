焦點評論》岸田任用友台派任防相 對台釋訊息

日本新任防衛大臣木原稔（左），曾多次訪台，與蔡英文總統和賴清德副總統熟稔。（取自木原稔臉書）

2023/09/14 05:30

駐日特派員林翠儀／特稿

岸田新內閣的外務和防衛大臣人事安排令人玩味，日本人在第一時間可能還難以理解，但台灣人一下就抓到重點，因為新任防相木原稔可說是這次岸田內閣的指標人物，甚至可以解讀是岸田傳達給台灣的重要訊息，即當「台灣有事」之際，日本不會沒有作為。

傳達「台灣有事即日本有事」立場

眾院五年級生（當選五次）的木原稔首次入閣，即被重用為防相，在日本的確引來不少狐疑的眼光，主要是木原在日本的知名度，可能遠低於他在台灣的知名度。木原是「日華懇」事務局長，積極參與涉台事務，也曾多次訪台，在台灣早就是名人，對蔡英文總統和賴清德副總統來說，都是熟到不能再熟的友人。

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木原在自民黨內雖屬茂木派，但曾被安倍晉三和菅義偉兩位首相任命為國家安全保障相關的輔佐官，是重點栽培人物，同時也受到自民黨副總裁麻生太郎賞識，在保守派有很高的人氣。對於安倍提出「台灣有事即日本有事」，遭中國狠批為「荒謬危險」，木原曾反駁指出，安倍只是陳述事實，不該受到批判。岸田明知木原是超級的「親台派」，仍大膽任用，他想傳達給台灣的訊息不言可喻。

另外，外相林芳正在這次改組中下台，日本媒體指出，林芳正的親中色彩一直為黨內保守派人士所詬病，岸田換掉林芳正或許還不足以博得保守派好感，但至少在明年尋求自民黨總裁保衛戰時，不會製造太多敵人。

新任外相上川陽子為岸田派成員，有多次入閣經驗，也是岸田可以控制的人馬，再加上日本今年成功舉辦七大工業國集團（G7）領袖峰會，近期不會舉辦如此大型的國際會議，林芳正算是功成身退，外相此時換人也比較不會影響外交工作。

再者，曾在安倍內閣擔任外相近五年的岸田，親眼見識到由安倍主導的「首腦外交」威力，主政近兩年的岸田似乎也有意仿效安倍，主導外交工作，因此由誰擔任外相並非重點。

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