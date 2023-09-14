岸田新內閣11人初入閣 10月提經濟對策

日本首相岸田文雄十三日改組內閣，十九名閣員中有十三人異動，其中十一人首次入閣，女閣員增為五人。（法新社）

2023/09/14 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十三日報導〕日本首相岸田文雄十三日進行黨和內閣人事改組，基於明年秋天自民黨總裁選舉，以及隨時可能發動的眾議院解散改選考量，這次人事安排力求兼顧穩定與革新。基本上，黨人事維持「岸田、麻生和茂木」的三頭政治模式，變動不大；內閣人事則更換十三名閣員，派系分配也和上次組閣相差無幾，另外則是任用五名女性閣員，打平歷來最多紀錄，尤其是起用女性擔任外務大臣，也具有向國際宣傳重用女性的效果。

黨人事維持岸田、麻生、茂木三頭模式

岸田傍晚在皇宮的認證儀式後，於首相官邸召開記者會，宣布將在十月制定經濟對策，以應對高物價問題，於秋季臨時國會提出二○二三年度追加預算案。

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岸田內閣的十九名閣員有十三人異動，其中十一人為首次入閣，平均年齡比改組前年輕一歲多。新內閣名單包括︰總務大臣鈴木淳司、法務大臣小泉龍司、外務大臣上川陽子、文部科學大臣盛山正仁、厚生勞動大臣武見敬三、農林水產大臣宮下一郎、環境大臣伊藤信太郎、防衛大臣木原稔、復興大臣土屋品子、國家公安委員長松村祥史、地方創生大臣自見英子、兒童政策大臣加藤鮎子、經濟再生大臣新藤義孝。

安倍派和麻生派各4人

獲留任者則有財務大臣鈴木俊司、經濟產業大臣西村康稔、國土交通大臣齊藤鐵夫、官房長官松野博一、數位大臣河野太郎，以及經濟安保大臣高市早苗。在派系平衡上，安倍派和麻生派各有四人，茂木派三人、岸田派和二階派各有兩人，和上次組閣的分布差不多。

十九名閣員中有十一人為首次入閣，岸田試圖以新面孔來加強內閣革新的印象，但這十一人有九人均為眾議員當選五次或參議員當選三次以上的「入閣候位者」，同時兼具穩定效果。而在延攬女性入閣方面，前法務大臣上川陽子接任外務大臣備受矚目，日本外相少有女性擔任，上次是小泉純一郎內閣的田中真紀子和川口順子。

黨人事方面，副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充、政調會長萩生田光一及國會對策委員長高木毅均留任，選舉對策委員長由眾議員小淵優子出任，原選對委員長森山裕轉任總務會長。

自民黨總裁任期將於明年秋天屆滿，岸田尋求連任的意願極高，這次人事改組可能牽動明年總裁選舉。安倍派雖為黨內最大派閥，但安倍過世後尚未出現有力的新龍頭，安倍派的「五虎將」萩生田光一、高木毅、松野博一、西村康稔和參議院幹事長世耕弘成，均原職留任。茂木派掌門人茂木敏充雖有出馬實力，但續任幹事長，依慣例就不宜出馬角逐；另外兩位上次競選總裁的對手河野太郎與高市早苗，在這次改組均被留任。

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