美眾院金融台海兵推》蓋拉格：切斷資助中國刻不容緩

美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格指出，與金融界的兵推顯示，將供應鏈移出中國、切斷流入中國關鍵領域的資本，有助於未來解除危機。（路透檔案照）

2023/09/14 05:30

籲盡速將供應鏈移出、

切斷流入中國關鍵領域的資本

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」十一日移師紐約與金融界、商界高層舉行台灣兵棋推演，模擬美中因台海衝突帶來的經濟及金融衝擊；結果顯示，現在將供應鏈移出中國、切斷流入中國關鍵領域的資本，將有助未來解除危機。委員會主席蓋拉格強調，防範資助中國刻不容緩，美國對中國投資是在資助自己的毀滅，對中共的幻想早該終結。

批華爾街忽視中共威脅 對中投資形同「資助美國自己毀滅」

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蓋拉格十二日在智庫外交關係協會紐約辦公室舉行的聽證會上表示，這次兵推不含飛彈、魚雷，而是關於制裁、環球銀行金融電信協會（SWIFT）體系、供應鏈韌性，模擬情境是二○二八年台海爆發危機而美方選擇有限，回頭探討今日該怎麼做，日後面臨危機才有更多決策空間。

蓋拉格指出，一旦讓中國掌握技術優勢或製藥供應鏈，如同給予其在危機中脅迫美方的武器。他認為，美國財政部和商務部沒正視台海危機對全球金融與經濟的衝擊，中國一旦封鎖台灣，可能令全球經濟付出數兆美元代價。他批評華爾街忽視中共的威脅，說他們「傾向於戴上金色眼罩並追逐永遠不會到來的收益」；而美國對中國公司的投資使美國處於資助毀滅自己的風險。

中國若封鎖台灣 全球經損數兆美元

他說，「我們看到，如果中國開始啟動入侵台灣的準備工作，整個美國經濟和銀行體系將受到威脅。隨著全球航道關閉、航運保險費飆升、供應鏈崩潰以及全球衝突的幽靈加劇，股市將急劇下跌，導致全球金融體系進一步混亂。美國人可能會看到他們的養老金縮水，他們的銀行帳戶會出現大量的現金流失」。

蓋拉格形容美國在中國投資者就有如被溫水煮熟的青蛙，指出中共正在將日常商業行為定為犯罪，這些行為通常是履行對投資者、股東的信託義務所必需的，例如盡職調查、數據收集、獨立的公司治理。在他看來，中國對台灣發動戰爭的風險遠遠超出了台海衝突的範圍。

蓋拉格說︰「我們深刻體認，現在做愈多，讓供應鏈移出中國、切斷流入中國關鍵領域的美國資本，未來就更有機會解除危機。因為我們一旦讓中國掌握技術優勢或製藥供應鏈，等於就給他們在危機時脅迫我們的武器。」

蓋拉格與委員會成員辛森十二日在曼哈頓參觀「六四紀念館」。他直言，美國當年協助中國加入世貿組織（WTO）鑄下大錯，對中共的幻想早該在天安門事件發生時就終結，老一輩領導人對中國「富起來就能走向民主化」的樂觀主義，一次次被證明是錯誤的，「一九八九年六月四日的事情已經向我們揭示了這個馬列主義政權的真實本性」。

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