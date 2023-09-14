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五角大廈公布新版網路戰略 中國網攻威脅大 美4方向抗阻

國國防部12日公布新版網路戰略，形容中國是「廣泛且無孔不入的」網路間諜威脅。（美聯社檔案照）

國國防部12日公布新版網路戰略，形容中國是「廣泛且無孔不入的」網路間諜威脅。（美聯社檔案照）

2023/09/14 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國防部十二日公布新版網路戰略，形容中國是「廣泛且無孔不入的」網路間諜威脅，「中國尤其視網路優勢為其致勝理論的核心」，也是五角大廈在網路上的步步進逼挑戰，並警告烏俄戰爭顯示，中國和俄羅斯將在一旦爆發戰爭時，利用網路攻擊基礎設施來製造混亂。

這份取代二○一八年版的新版網路戰略，強調中國和俄羅斯都利用網路惡意活動，做為抗衡美國傳統軍力、削弱部隊戰鬥能力的手段。五角大廈公布的非機密版戰略綱要指稱，中國慣於從事針對美國及其盟邦、夥伴的網路惡意活動，竊取技術機密、打擊關鍵國防網路及美國關鍵基礎設施，「特別是國防工業基礎」來侵蝕美軍優勢。

與盟友和夥伴 共護網路領域

建立持久優勢 因應網路威脅

新版戰略指出，中國試圖藉由對在電信、商業硬體和軟體市場市占率大的企業，進行有效的國家控制，形塑全球科技生態系統；向志同道合國家輸出危險的網路能力，努力加速數位威權主義崛起。中國的網路惡意活動透露其「為戰爭所做準備」，「在爆發衝突時，中國很可能對美國本土發動具摧毀力的網路攻擊，來妨礙軍事動員、製造混亂，並轉移注意力和分散資源」，也可能尋求干擾美軍部隊在作戰中投射軍力所需的關鍵網路。

至於俄國，在網路上對美國仍是立即威脅，烏俄戰爭已觀察到俄國利用一系列網路能力支持其熱戰行動，儘管成效有限，但當危機爆發時，俄國準備對美國和盟邦夥伴故技重施。新版戰略要求五角大廈在捍衛國家、準備贏得戰爭、與盟友和夥伴共同保護網路領域，以及在網路空間建立持久優勢等四大方向努力，以因應當前與未來的網路威脅。

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