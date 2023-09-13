美副司令示警中國飛彈威脅 著重強化日西南諸島防衛力

美國陸戰隊副司令史密斯11日訪問東京時示警，中國飛彈能力威脅「重大」且「真實」。（取自美國陸戰隊官網）

2023/09/13 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕日本防衛省和外務省公布，美國陸戰隊副司令史密斯（Eric Smith）十一日訪問東京，分別與防衛大臣濱田靖一和外務大臣林芳正會談，雙方確認美國陸戰隊將和日本自衛隊進一步加強合作，尤其將強化距離台灣最近的日本西南諸島防衛力，並重申雙方將持續合作，進一步強化美日同盟的嚇阻力和應對能力。史密斯也警告，中國飛彈能力威脅「重大」且「真實」。

與台灣軍方交流 日現役自衛官常駐台

另外，路透引述四名消息人士指出，日本防衛省已指派一名現役文職自衛官來台常駐，加強蒐集資訊並與台灣軍方交流，這也是日本支持台灣的「象徵」，「台灣之前就曾要求由現役防衛省官員來填補該職位」。報導說，此舉將提升台日安全關係，但可能激怒中國。防衛省對此表示，只會尋求和台灣建立「非政府」關係；台灣外交部婉拒置評，但表示「將會繼續加深與日本等理念相近夥伴的合作」。

請繼續往下閱讀...

史密斯已獲美國總統拜登提名為陸戰隊新任司令，正等候聯邦參議院人事確認程序。史密斯曾擔任沖繩的美軍陸戰隊第三遠征軍（III MEF）司令，濱田在和史密斯會談時表示，陸戰隊第三遠征軍對地區和平穩定發揮重大作用，「對我國而言，建構島嶼防衛能力是緊要課題。需要（日本）自衛隊與（美國）陸戰隊相互提高並強化能力」。

外務省聲明，林芳正對史密斯被提名為陸戰隊司令後，選擇日本為他海外訪問第一站表達感謝，雙方並針對當前區域安全環境日益嚴峻交換意見，包括北韓核武與飛彈活動加劇、中國企圖以武力片面改變現狀、俄羅斯侵略烏克蘭、中俄在日本周邊強化軍事合作等議題。雙方重申將加強美日同盟的嚇阻力和應對能力，包括美軍將在沖繩建立一支新的陸戰隊濱海作戰團（MLR），做為實施新行動計畫的核心單位。

由於中國持續在日本西南島嶼和台灣周邊升高軍事壓力，美日今年一月宣布，將在二○二五年前將駐紮在沖繩的美軍陸戰隊第十二軍團，重組為可應對離島有事的濱海作戰團，每單位由一八○○至二○○○人組成，將配屬先進的監視能力、長程火力，能夠迅速部署到偏遠島嶼。

共同社十一日報導，史密斯受訪表示，美軍陸戰隊把對中國的嚇阻視為關鍵重心，中國對日本專屬經濟區（EEZ）發射飛彈，是「不斷增加及真實威脅的案例之一，人人都應嚴肅對待」；美軍陸戰隊在印太地區的職責是避免衝突發生、尤其是會影響日本的衝突，因為「我們有共同防禦條約，我們非常嚴肅看待」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法