俄佔8年 烏軍奪回黑海油氣平台

烏克蘭聲稱已奪回黑海靠克里米亞幾座在2015年被俄羅斯奪走的油氣鑿井平台，讓俄羅斯失去對黑海水域的全面控制。（法新社）

2023/09/13 05:30

奪回克里米亞更近一步

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭戰爭十二日進入第五六六天，烏克蘭統計俄軍陣亡逼近廿七萬人，並稱烏軍反攻在南部和東部有所進展，還奪回黑海靠克里米亞幾座在二○一五年被俄羅斯奪走的油氣鑿井平台。此外，路透十二日獨家報導，拜登政府即將批准向烏克蘭運送配備有集束炸彈的長程飛彈。

傳美軍援烏克蘭ATACMS戰術飛彈

路透引述四名美國官員說法報導，援助武器可能是最大射程三○六公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），或是射程七十二公里的「導向式多管火箭彈」（GMLRS），並改採集束彈彈頭，這兩款武器可由美製高機動砲兵火箭系統「海馬斯」（HIMARS）發射。海馬斯發射箱可攜帶一枚ATACMS或六枚GMLRS，每枚ATACMS約可攜帶三百多枚子炸彈，GMLRS六枚齊射則可發射多達四○四枚子炸彈。

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軍援案尚未確定 仍有變數

此前美國一再拒絕援烏ATACMS，主要是考慮庫存量，也擔心ATACMS會被用來攻擊俄羅斯境內目標。儘管基輔承諾只會部署在烏克蘭境內抵禦俄軍，如今隨著戰事發展，在烏戰中出現這款飛彈的可能性越來越高。路透援引美國官員說法稱，由於烏軍近幾月來使用美援一五五公釐集束榴彈取得成功，美國正考慮援烏集束彈型的ATACMS或GMLRS，兩種武器獲得批准後都能迅速運往基輔。

消息人士表示，隨著烏軍打擊俄軍顯現進展，拜登政府希望在關鍵時刻強化烏軍戰力，但這項軍援案尚未確定，仍有可能出現變數。

此外，烏克蘭國防部情報總局（GUR）證實，烏軍十一日重新控制被稱為博伊科塔（Boyko Towers）、具戰略意義的幾個黑海油氣鑿井平台，使得基輔距離重新奪回克里米亞更近一步，也讓俄羅斯失去對黑海水域的全面控制。對此，莫斯科並未回應，外媒也無法獨立查證。

烏軍在俄佔區相對緩慢但穩定推進反攻，烏克蘭總統澤倫斯基十一日敦促同胞持續將注意力集中在戰事努力上，顯示基輔下定決心長期抗戰；俄國總統普廷十二日也認為戰爭在短期內不會落幕，只有在耗盡人員、裝備和彈藥時，烏克蘭才會談和，但基輔可利用停火來補充資源、恢復戰力。普廷還強調，F-16戰機等西方武器只會讓衝突延續，但不會改變戰爭結果，西方離間中國與俄羅斯的圖謀也不會得逞。

普廷在俄國遠東城市海參崴舉行的「東方經濟論壇」上聲稱，過去一年來已為烏戰增兵逾五十萬人，包括徵召和志願役，「招募過程還在持續進行，每天都有一千到一千五百人志願從軍。」

烏克蘭聲稱已奪回黑海靠克里米亞幾座在2015年被俄羅斯奪走的油氣鑿井平台。（法新社）

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