英國會間諜擅社交 女記者自爆差點上鉤

被指擔任中國間諜的英國國會下議院研究員凱希，曾擔任由英國安全事務國務大臣圖根哈特等保守黨知名議員共同創辦的「中國研究小組」（CRG）主任，令不知情的保守黨人震驚且氣憤。（歐新檔案照）

2023/09/12 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國國會下議院一名研究員因充當中國間諜被捕，十日進一步被揭露身分為廿八歲的凱希（Chris Cash），曾擔任由英國安全事務國務大臣圖根哈特等保守黨知名議員共同創辦的「中國研究小組」（CRG）主任，令不知情的保守黨人震驚且氣憤，也讓英國政壇部分人士主張將中國定義為「威脅」的呼聲再起。然而，凱希聲稱自己「完全清白」，中國駐英大使館稱整起事件無中生有，籲英方停止自導自演。

研究員喊冤 中稱無中生有

率先揭發這起國會間諜案的「泰晤士報」指出，凱希在愛丁堡富裕郊區長大，為歷史系畢業生，一直從事國際政策研究，並在下院參與對外政策工作。值得注意的是，凱希被指是議會社交場合的常客，經常與政府官員、助理、研究人員和記者接觸。「太陽報」一名女性記者還自揭曾在交友應用程式「Hinge」上與凱希「配對」，但她「幸運逃脫」，並未與凱希見面。

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多名議員質疑早被中鎖定

英國安全官員評估，凱希是在中國生活和工作期間被北京招募為間諜，返英的目的正是滲透批評中國的政治網絡，藉此獲取第一手資訊，因此他與多名保守黨重量級議員都有接觸，更與安全事務國務大臣圖根哈特關係密切，並在下院外交委員會主席柯恩詩手下擔任研究員，這兩人向來對北京不假辭色。據了解，凱希三月間被捕時，僅有數名部會大臣得知消息，讓被蒙在鼓裡的議員相當不滿。

凱希被捕一事令對中強硬的議員深感不安，擔心自己早被中國安全部門鎖定，因此準備動用國會特權，在本週將凱希列為「嫌疑人」。保守黨前黨魁史密斯表示，這是非常危險的情況，「據說此人在（政治圈）做決策和敏感資訊流通的地方為中國政府刺探情報，將他列嫌疑人極為重要，因為很多與他接觸過的人都不知道他已因涉嫌從事間諜行為被捕，這顯然攸關公共利益」。他也再次呼籲將中國定義為「威脅」，而不只是官方目前定調的「挑戰」。

其他議員也對本案表示震驚，聲稱自己毫不知情，也未得到任何支援，強調國會必須知道凱希已取得多少資訊，甚至怪罪外委會主席柯恩詩，「她在這件事上令人很不愉快」。

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